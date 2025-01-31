«إمباور» تشارك في مؤتمر الطاقة العالمي 2025       

أفادت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، بأن وفداً من المؤسسة سيتوجه إلى بوسطن الأميركية للمشاركة في مؤتمر الطاقة العالمي 2025، الذي تبدأ فعالياته في الثالث من فبراير المقبل وتستمر حتى السادس من الشهر نفسه، بحضور أكثر من 1000 مشارك من مختلف أنحاء العالم، تحت شعار «تسريع التحول في مجال الطاقة»، وبرعاية ماسية من «إمباور»، معزّزة بذلك حضورها العالمي.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، أحمد بن شعفار، الذي يترأس الوفد، سيشارك بدوره في اجتماعات مجلس إدارة الجمعية الدولية لطاقة المناطق التي تنعقد على هامش المؤتمر كونه عضواً فخرياً لمجلس إدارة الجمعية الدولية لطاقة المناطق.