«ستراتا» تصنّع 11.7 ألف قطعة من أجزاء هياكل الطائرات في 2024

كشفت «شركة ستراتا للتصنيع»، المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، عن تحقيقها زيادة بنسبة 38% في عدد أجزاء هياكل الطائرات التي تم تصنيعها وتصديرها لمتعامليها العالميين في شركات «بوينغ»، و«إيرباص»، و«بيلاتوس»، و«ليوناردو»، خلال عام 2024، قياساً مع عدد القطع التي تم تصنيعها في عام 2023، وأكدت «ستراتا» نجاحها، خلال العام الماضي، في تصنيع وتسليم 11 ألفاً و774 قطعة من أجزاء هياكل الطائرات في الوقت المحدد، ووفق أدق متطلبات الجودة التي تلبي المعايير الصارمة المتبعة في قطاع صناعة الطيران، فيما صنّعت 8530 قطعة من أجزاء هياكل الطائرات خلال عام 2023.

وذكرت «ستراتا»، في بيان، أمس، أنها - خلال مسيرتها في التصنيع طوال 15 عاماً، منذ عام 2010 حتى نهاية عام 2024 - تمكنت من تصدير 97 ألفاً و485 جزءاً من أجزاء هياكل الطائرات ذات البدن العريض على مستوى العالم، ونجدها حالياً في 10% من الطائرات التي تُحلق حول العالم، بالنظر إلى حقيقة أن طائرة من بين كل 10 طائرات في العالم فيها أجزاء «صُنعت بفخر في الإمارات».

وأكد العضو المنتدب لـ«ستراتا للتصنيع»، إسماعيل علي عبدالله، أن «ستراتا» بفريقها المتميز أثبتت دائماً قدرتها على تلبية المتطلبات، وتجاوز مختلف الظروف والتحديات، وتميزها في الاستجابة لاحتياجات المتعاملين بكل مرونة وفاعلية، وذلك ما تعكسه الأرقام التي تحققها الشركة على صعيد التصنيع والإنتاج.

وقال: «نهج التطوير والابتكار الذي تخطّه (ستراتا) في قطاع صناعة الطيران خصوصاً، وفي التصنيع المتقدم عموماً، هو انعكاس لرؤية القيادة الرشيدة المحفزّة لمبدأ الاستثمار في القطاعات النوعية والمبتكرة، وفي توسيع دائرة الشراكات الاستثمارية والاستراتيجية التي تدعم ركائز الارتقاء باقتصاد متنوع».

وأشار إلى التزام «ستراتا» المؤكد تحقيق التأثير الإماراتي في فضاء صناعة الطيران عالمياً، وحرصها على تنويع محفظتها الاستثمارية، من خلال تعزيز الجهود الابتكارية والدخول في مجالات أوسع من التصنيع المتقدم، ومواكبة أحدث المستجدات.

أبرز منتجات «ستراتا»

من أبرز المنتجات التي تُصنّعها «ستراتا»: الأسطح الخارجية لرفارف الأجنحة، والجنيحات، وأجزاء تخفيف الرفع لطائرات «إيرباص A330»، والرفارف الداخلية للأجنحة والأسطح الخارجية لرفارف أجنحة طائرات «إيرباص 900 - A350»، والأسطح الخارجية لرفارف أجنحة طائرات «إيرباص A350-1000»، وأضلاع المثبت العمودي والأفقي لذيل طائرات «بوينغ 777/777X»، والمثبت العمودي لذيل طائرات «بوينغ 787»، والدفات والمثبت العمودي لطائرات «ليوناردو ATR 42/72»، والأسطح الخارجية لرفارف الأجنحة، ورفارف تثبيت المحرك، ومقصورة التحكم وألواح الأرضية الداخلية لطائرات «بيلاتوس PC 24».