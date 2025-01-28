«دبي لصناعات الطيران» تبيع 7 طائرات

أعلنت «دبي لصناعات الطيران» توقيع اتفاقية نهائية مع شركة الاستثمار في مجال الطيران «K2 Aviation»، لبيعها سبع طائرات من طراز «إيرباص» و«بوينغ» مؤجرة لست شركات طيران، في وقت توقعت «دبي لصناعات الطيران» إتمام صفقة الطائرات في النصف الأول من عام 2025.

كما وقّعت «دبي لصناعات الطيران» اتفاقية مع الشركة توفر بموجبها خدمات تشمل عمليات التأجير، وإدارة الائتمان، وإعادة التسويق، والبيع، إلى جانب إدارة أصول الطائرات لشركة (K2 Aviation)، وقال الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، فيروز تارابور، إن الاتفاقية تعزز العلاقة القوية والراسخة مع فريق شركة «K2 Aviation» للطيران.