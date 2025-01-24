لطيفة بنت محمد: نرى في بنغلاديش شريكاً اقتصادياً واعداً

قالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، إن دولة الإمارات تسعى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع بنغلاديش من خلال استثمارات استراتيجية وشراكات طويلة الأمد.

وأضافت سموها: «نرى في بنغلاديش شريكاً اقتصادياً واعداً، ونتطلع إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق التقدم والازدهار للبلدين».

جاء ذلك خلال لقاء سموها مع رئيس الحكومة المؤقتة في بنغلاديش، البروفيسور محمد يونس، خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بدافوس، في اجتماع ركّز على تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وبنغلاديش، واستكشاف آفاق التعاون في مختلف المجالات.

وأكّدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، أهمية العلاقات التاريخية والودية التي تجمع بين الإمارات وبنغلاديش، مشيرة إلى حرص قيادة دولة الإمارات على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع بنغلاديش بما يخدم تطلعات البلدين.

وقالت سموها: «تحرص دولة الإمارات على أهمية بناء جسور التعاون مع جمهورية بنغلاديش في مختلف المجالات، ونسعى من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز الروابط القائمة ودفعها نحو مزيد من النمو والازدهار بما يعود بالنفع على الشعبين الصديقين».

كما أكّدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، التزام دولة الإمارات بتبادل الخبرات والابتكارات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، حيث يمثل التعاون في مجالات الطاقة النظيفة والبنية التحتية والخدمات فرصة كبيرة لدعم خطط بنغلاديش التنموية، ما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لكلا البلدين.