الإمارات تكشف جهودها في إعادة تشكيل مستقبل التجارة العالمية

كشف وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أحدث مستجدات جهود دولة الإمارات الرائدة في إعادة تشكيل مستقبل التجارة العالمية، وذلك خلال جلسة بعنوان «تقدّم التجارة والاستثمار»، أقيمت ضمن الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، حيث أعلن الزيودي عن إطلاق أحدث تقرير لتكنولوجيا التجارة. وخلال الجلسة، عرض الزيودي كذلك أحدث مستجدات برنامجي مسرّع تكنولوجيا التجارة العالمية ومركز السياسات التجريبية للتجارة التابعين للمبادرة. وأكّد الزيودي في كلمته رؤية دولة الإمارات الرامية إلى الاستفادة من التكنولوجيا لإعادة تشكيل نظام تجاري عالمي سلس وشامل ومستدام، وسلّط الضوء على جهود العديد من الشركات الإماراتية الكبرى العاملة في قطاع التجارة التي تستخدم حلولاً مبتكرة لتسهيل التدفقات التجارية عبر العالم، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء وغيرها.

إلى ذلك، وقّعت مؤسسة دبي للمستقبل، اتفاقية تعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي لتطوير مؤشر عالمي لتقييم جاهزية المؤسسات الحكومية والخاصة للمستقبل، وقدرتها على مواكبة تغيراته واستعدادها للاستفادة من فرصه.

وتشارك مؤسسة دبي للمستقبل في هذه المبادرة العالمية بالاستفادة من خبراتها الواسعة وشراكاتها، ومعرفتها البحثية التي اكتسبتها في مجال تقييم استعداد الجهات الحكومية للتحولات المستقبلية، منذ إطلاق «مؤشر دبي للجاهزية للمستقبل» قبل عامين.

وأكّد الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، خلفان بالهول، أن هذه المبادرة العالمية تجسد حرص دولة الإمارات على مشاركة خبراتها المعرفية في مجال تصميم المستقبل، وتعزيز شراكاتها الدولية مع الشركاء لتعزيز الوعي بأهمية الاستعداد للمستقبل في القطاعين الحكومي والخاص، وتشجيعها على تبني ممارسات مبتكرة ترتكز على تطوير استراتيجيات شاملة تضع الأهداف المستقبلية في صميم عملها.