«صحة أبوظبي» و«دافوس» يتعاونان لتعزيز النظم الصحية

بحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وفي إطار مشاركة وفد دولة الإمارات بالمنتدى الاقتصادي العالمي 2025 في دافوس، بسويسرا، وقّعت دائرة الصحة في أبوظبي خطاب نوايا مع المنتدى الاقتصادي العالمي، بهدف العمل على تعزيز النظم الصحية الذكية عالمياً من خلال مبادرة التحول الرقمي في الرعاية الصحية التابعة للمنتدى.

جاء ذلك بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد بن عبدالله القرقاوي، ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، كلاوس شواب، حيث وقّع الاتفاقية من الجانب الإماراتي، رئيس دائرة الصحة في أبوظبي، منصور إبراهيم المنصوري، ومن جانب المنتدى، المدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، ألويس تسفينغي.

وتعد مبادرة التحول الرقمي في الرعاية الصحية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي مشروعاً رائداً، يسعى إلى إعادة تصور مفهوم النظم الصحية الرقمية لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة، وإتاحة أفضل الخدمات الصحية لأفراد المجتمع، وتعزيز مخرجات الرعاية الصحية وتحسين جودة الحياة، حيث تعتمد المبادرة على الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة التكنولوجيا الرقمية والبيانات والذكاء الاصطناعي في مجال الصحة.

ومن خلال الانضمام إلى شبكة من المؤسسات الرائدة المسؤولة عن تسريع التحول الرقمي في الرعاية الصحية عالمياً وتفعيل أهدافه، ستسهم «صحة أبوظبي» في تحقيق تغييرات جوهرية في النظم الصحية العالمية، بالتنسيق مع الاستراتيجيات الصحية المحلية.