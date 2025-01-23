مصرف عجمان يحقق أعلى أرباح سنوية في تاريخه

ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس إدارة مصرف عجمان، اجتماع مجلس إدارة المصرف، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان نائب رئيس مجلس إدارة المصرف.

وأعلن مصرف عجمان تحقيقه أرباحاً سنوية هي الأعلى في تاريخه، خلال عام 2024، وقدرها 440 مليون درهم «الربح قبل الضريبة»، مسجلاً نمواً بنسبة 213% مقارنة بصافي خسائر قدره 390 مليون درهم خلال عام 2023.

واقترح مجلس الإدارة، خلال الاجتماع، توزيع أرباح نقدية بنسبة 7.25%، وذلك لموافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية المقبل.

ويعود هذا الأداء الاستثنائي للمصرف إلى زيادة إجمالي الدخل التشغيلي الذي وصل إلى 1.5 مليار درهم وتحقيق صافي دخل تشغيلي قدره 736 مليون درهم، وارتفاع عائد حقوق المساهمين والعائد على الأصول خلال عام 2024 ليبلغ الأول 12.9% (بزيادة قدرها 2745 نقطة أساس)، والأخير 1.8% (بزيادة قدرها 332 نقطة أساس).

وتدعم هذه النتائج القوية ميزانية عمومية متوازنة ومحسنة بإجمالي أصول قدره 23 مليار درهم وودائع العملاء بقيمة 19 مليار درهم، وإجمالي حقوق مساهمين بقيمة 3.1 مليارات درهم.

وناقش المجلس، خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المصرف، عدداً من الأمور المالية والإدارية، واستعرض الأعمال الاعتيادية وأصدر قراراته حيالها.

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي إن «نتائج مصرف عجمان المالية غير المسبوقة دليل على قوة رؤيته الاستراتيجية والتزام المصرف بمنح المساهمين قيمة مستدامة».

وأضاف سموه أن «مصرف عجمان يواصل لعب دور محوري في دعم نمو اقتصاد دولة الإمارات، ويؤكد نجاحه الاستثنائي مرونتنا وقدرتنا على التكيف مع حالة القطاع المالي دائمة التغير».