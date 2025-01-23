«المركزي»: 16.1 تريليون درهم تحويلات مالية خلال 10 شهور

سجلت التحويلات المالية في القطاع المصرفي بالدولة، التي تمت عبر نظام المصرف المركزي، أعلى مستوى لها على الإطلاق بنهاية الشهور الـ10 الأولى من العام الماضي 2024، بما قيمته نحو 16.1 تريليون درهم، منها 10 تريليونات و161 مليار درهم تحويلات بين البنوك، وخمسة تريليونات و976 مليار درهم بين المتعاملين.

وأظهرت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، أن قيمة الشيكات التي تمت مقاصتها باستخدام صورها الضوئية عبر نظام «المركزي» بلغت، في نهاية أكتوبر الماضي، 1.1 تريليون درهم لعدد 18.7 مليون شيك، فيما بلغت السحوبات من المصرف المركزي 171.6 مليار درهم، قابلتها إيداعات لديه بقيمة 159.3 مليار درهم.

وأشار «المركزي» إلى أن ودائع الأفراد في البنوك العاملة بالدولة سجلت زيادة بقيمة 77 مليار درهم خلال فترة الشهور الـ10 الأولى من عام 2024، ليصل رصيدها الإجمالي بنهاية أكتوبر الماضي إلى 730 مليار درهم مقارنة مع 653 مليار درهم نهاية عام 2023 بنمو نسبته 11.8%.

وبحسب بيانات «المركزي»، تشكل ودائع الأفراد في البنوك نسبة 26% من إجمالي الودائع المصرفية التي تبلغ تريليونين و802 مليار درهم، وذلك بنهاية فترة الرصد.

كما سجلت ودائع الادخار بنهاية أكتوبر الماضي 308 مليارات درهم، مقارنة مع 273 مليار درهم نهاية ديسمبر 2023، بزيادة قيمتها 35 مليار درهم ونمواً نسبته 12.8%.

وبيّن «المركزي» أن رصيده من السبائك الذهبية كأحد الأصول التي يمتلكها، بلغ بنهاية أكتوبر الماضي 24 ملياراً و464 مليون درهم مقارنة مع 18 ملياراً و147 مليون درهم نهاية ديسمبر 2023 بزيادة قيمتها 6.317 مليارات درهم تعادل نمواً نسبته 34.8% خلال فترة الشهور الـ10 الأولى من العام الماضي.

. 34.8 % نمواً في رصيد «المركزي» من السبائك الذهبية إلى 24.4 مليار درهم.

. التحويلات المالية في القطاع المصرفي بالدولة سجلت أعلى مستوى بنهاية الشهور الـ10 الأولى من 2024.