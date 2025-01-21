مكتوم بن محمد: نلتزم في الإمارات ودبي بتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية العالمية

التقى سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في مكتب سموه، الشريك والرئيس المشارك لشركة «كيه كيه آر» لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا الرئيس المشارك للبنية التحتية الأوروبية، تارا ديفيز.

وتم خلال اللقاء استعراض مجمل أعمال الشركة العالمية الرائدة في مجال إدارة الاستثمارات الخاصة والائتمان ومشاريعها المقبلة في المنطقة، انطلاقاً من مكاتبها في مركز دبي المالي العالمي، ومختلف أوجه التعاون بين الشركة ودولة الإمارات، وسبل الارتقاء بها في ضوء الممكنات والتسهيلات العديدة التي توفرها الدولة لشركائها ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم التزام دولة الإمارات ودبي بتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات المالية والاستثمارية العالمية، وتوفير كل الضمانات لمساعدتها على الازدهار، وتهيئة مختلف الظروف الداعمة لنمو أعمالها، بما في ذلك البنية التحتية القوية، والأطر التنظيمية التي تتمتع بالمرونة والقدرة على المواكبة السريعة للمتغيرات العالمية.

وأشار سموّه إلى حرص دبي على تعزيز التعاون مع الشركات المالية العالمية الرائدة، لتحقيق أهداف أجندتها الاقتصادية الطموحة، لاسيما على صعيد ترسيخ مكانتها واحدةً من أهم أربعة مراكز مالية في العالم بحلول عام 2033، وجرى أثناء اللقاء مناقشة الدور المتنامي لدولة الإمارات كبوابة للأسواق الناشئة سريعة النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا، والفرص التي توفرها دبي لمجتمع الأعمال العالمي في ضوء أهدافها الاقتصادية للمرحلة المقبلة.

وقال سموه في تدوينة على موقع «إكس»، أمس: «التقيت تارا ديفيز، الشريك والرئيس المشارك لشركة (كيه كيه آر) لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، الشركة العالمية الرائدة في مجال إدارة الاستثمارات الخاصة والائتمان، وناقشنا خلال اللقاء أعمال الشركة في المنطقة ومشاريعها القادمة».

وأضاف سموه: «نلتزم في الإمارات ودبي بتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات المالية العالمية، وندعم ازدهارها وتهيئة مختلف الظروف الداعمة لنمو أعمالها، وذلك لترسيخ ريادة الإمارات الاقتصادية، ودعم الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية، لتعزيز مكانتها كأحد أهم أربعة مراكز مالية في العالم بحلول العام 2033».

حضر اللقاء وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، ووزير الرياضة، الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، ووزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عمر بن سلطان العلماء، والمدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هلال سعيد المري.

يُذكر أن شركة «كولبرج كرافيس روبرتس آند كو»، (KKR & Co)، إحدى أبرز شركات الأسهم الخاصة والاستثمار في العالم، قد أسست مكتباً لها في مركز دبي المالي العالمي في عام 2009، وتمتد أعمال الشركة عالمياً لتشمل مجالات الطاقة والبنية التحتية والعقارات واستراتيجيات الائتمان وصناديق التحوط، وتُقدّر قيمة الأصول التي تديرها بنحو 624 مليار دولار، وذلك حتى تاريخ 30 سبتمبر 2024.