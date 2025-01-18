توفير تعليم متخصّص في مجال الضرائب

عززت الهيئة الاتحادية للضرائب شراكتها الاستراتيجية مع أكاديمية أبوظبي العالمي لتبادل الخبرات ومواكبة المُستجدات في المجالات ذات الاهتمام المُشترك، وتوفير تعليم مُتخصِّص في مجال الضرائب للخريجين الجُدد من مواطني دولة الإمارات، وإتاحة فرص للتدريب العملي ولتوظيف المُتميِّزين، وترسيخ ثقافة الابتكار. جاء الإعلان عن التعاون المُشترك في أكاديمية أبوظبي العالمي، بحضور مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، خالد علي البستاني، ورئيس مجلس إدارة أكاديمية أبوظبي العالمي (ADGMA)، حمد صياح المزروعي، والمدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالهيئة الاتحادية للضرائب، جاسم إبراهيم حداد، وعضو مجلس إدارة أكاديمية أبوظبي العالمي، عبدالله السويدي.