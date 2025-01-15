«ماجد الفطيم للتجزئة» تدعم المنتجات الإماراتية بمساحات مجانية والعرض «أونلاين» دون رسوم         

أكدت مجموعة ماجد الفطيم للتجزئة دعمها للمنتجات الإماراتية عبر منح المنتجين المحليين مزايا تنافسية، في مقدمتها توفير مساحات مجانية في المتاجر لعرض منتجاتهم، وعرض هذه المنتجات على الإنترنت من دون رسوم، وعدم فرض أي نسبة على مبيعاتهم.

وأوضحت المجموعة - التي تمتلك الحقوق الحصرية لتشغيل سلسلة متاجر «كارفور» في الإمارات، في حوار خاص مع «الإمارات اليوم» - أنها تعمل على إنشاء شراكة مستدامة ومُجدية مع المنتجين الإماراتيين، كاشفة أن 65% من السلع الاستهلاكية التي تحمل العلامة التجارية لـ«كارفور» في الشرق الأوسط يتم إنتاجها في دولة الإمارات، كما أن 75% من منتجات الأطعمة الطازجة التي تطرحها «كارفور» في منافذ بيعها بالدولة تأتي من موردين محليين.

المنتجات الإماراتية

وتفصيلاً، أكد الرئيس التنفيذي للعمليات لدى «ماجد الفطيم للتجزئة» في الإمارات، جون لوك جرازياتو، أن «المجموعة تعمل على دعم المنتجات الإماراتية، عبر منح المنتجين المحليين مزايا تنافسية في أسواق الدولة، في مقدمتها توفير مساحات مجانية في المتاجر لعرض منتجاتهم وعرض هذه المنتجات على الإنترنت من دون رسوم، وعدم فرض أي نسبة على مبيعاتهم».

وكشف جرازياتو، في حوار خاص مع «الإمارات اليوم»، أن 65% من السلع الاستهلاكية التي تحمل العلامة التجارية لـ«كارفور» في منطقة الشرق الأوسط يتم إنتاجها في دولة الإمارات، كما أن 75% من منتجات الأطعمة الطازجة التي تطرحها «كارفور» في منافذ بيعها بالدولة تأتي من موردين محليين.

وأضاف أن المجموعة تعمل على إنشاء شراكة مستدامة ومجدية مع المنتجين الإماراتيين، ما يمكنهم من النجاح وتقديم منتجات عالية الجودة، انطلاقاً من إدراكها للدور المحوري الذي يقومون به في دعم التنمية الوطنية، وذلك في إطار الإسهام بشكل أكبر في الاقتصاد المحلي، وتوفير مجموعة واسعة من المنتجات المحلية للمستهلكين.

وأكد جرازياتو أن العديد من المنتجات الإماراتية لا تنافس المنتجات الأخرى في أسواق الدولة فحسب بل تتفوق عليها، وذلك على الرغم من المنافسة الكبيرة للمنتجات الدولية المتنوعة، وبيئة الأعمال المعفاة من الرسوم الجمركية، مشيراً إلى أن «كارفور» تقدر الجودة الاستثنائية والابتكار الذي يحققه المنتجون المحليون.

ولفت جرازياتو إلى أن استطلاعاً حديثاً، أجرته «شركة نيلسين لاستطلاعات الرأي» عبر الإنترنت، كشف أن منشأ العلامة التجارية لا يقل أهمية عن فوائد المنتج بالنسبة لـ73% من المستهلكين في الإمارات، ما يوضح أسباب الطلب الكبير على المنتجات الإماراتية عالية الجودة، مؤكداً أن العديد من المبادرات والشراكات مع المزارع تساعد في زيادة الوعي بأهمية ونوعية المنتجات المحلية وتعزيزها.

الفواكه والخضراوات

وكشف الرئيس التنفيذي للعمليات لدى «ماجد الفطيم للتجزئة» في الإمارات، أن «نسبة 20% من الفواكه والخضراوات المستهلكة في دولة الإمارات عموماً تتم زراعتها محلياً»، مؤكداً حرص «كارفور» على توافر تلك المنتجات المحلية، وتسهيل إمكانية الوصول إليها في متاجرها، لتلبية الطلب المتزايد عليها، وقد باتت تُسجل أرقام مبيعات عالية.

وأكد أن المنتجات المحلية للعلامة التجارية الخاصة بـ«كارفور»، بما في ذلك المواد الغذائية الطازجة وعدد كبير من السلع الاستهلاكية، تسجل مبيعات عالية باستمرار، ما يعكس الطلب القوي في السوق على السلع المحلية، وثقة المستهلكين في الإنتاج المحلي، مشدداً على أن ذلك يعزز الالتزام بدعم المنتجين المحليين، وتوفير منصة لهم للوصول إلى جمهور أوسع نطاقاً.

مبادرات «كارفور»

وقال جرازياتو إن «كارفور» أطلقت مبادرات عدة تتعلق بتخصيص أماكن معينة في منافذ بيعها للمنتجات الإماراتية، مع وضع علامات بارزة توضح أنها منتجات محلية، بما في ذلك حملة «إماراتي وافتخر» التي تم إطلاقها للاحتفاء بعيد الاتحاد، من خلال تخصيص مساحة على الموقع الإلكتروني لعرض المنتجات المحلية من 21 نوفمبر إلى الخامس من ديسمبر 2024، فضلاً عن عرض السلع التراثية الإماراتية، والترويج للمنتجات المحلية من خلال حملة مستمرة على موقعها الإلكتروني، وإتاحة الفرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة لعرض مجموعة متنوعة من منتجاتها في 12 متجراً لـ«كارفور»، مع إجراء تقييم مراجعات كل ستة أشهر على الأقل، للتأكد من أن تلك المجموعة مناسبة للاحتفاظ بها، أو توسيع نطاقها.

وكشف جرازياتو أن «كارفور» ملتزمة بشراء إنتاج الدقيق المحلي، ما يضمن استقرار السوق المحلية، كما اتخذت خطوات مهمة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال اتفاقها مع إحدى المؤسسات الاجتماعية التي توظف أشخاصاً من ذوي الهمم، يعملون على إنتاج نباتات عصارية تُباع في متاجر «كارفور» بدولة الإمارات.

تقييم ومراجعة

وبيّن جرازياتو أن «كارفور» تقوم بشكل مستمر بتقييم ومراجعة استراتيجيتها فيما بتعلق بالمنتجات، كما تبحث دائماً عن طرق جديدة لإظهار وعرض هذه المنتجات في متاجرها بما يدعم نمو الأعمال الإماراتية، لافتاً إلى وجود علاقات تعاون وشراكات قوية مع العديد من المنتجين المحليين، بما يضمن التوافر المستمر للمنتجات المحلية بجودة عالية، كما تحرص باستمرار على البحث عن فرص جديدة للدخول في شراكة مع المنتجين الإماراتيين، وتوسيع نطاق المنتجات المحلية المتوافرة في متاجرها.

تقنية «بلوك تشين»

كشف الرئيس التنفيذي للعمليات لدى «ماجد الفطيم للتجزئة» في الإمارات، جون لوك جرازياتو، عن اعتماد تقنية «بلوك تشين» لتمكين عملية تتبع المواد الغذائية، وقال إن هذه التقنية تتيح الفرصة للمستهلكين للوصول الفوري إلى بيانات سلسلة توريد الأغذية من المزرعة إلى رفوف المتجر عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة على المنتجات.

. 65 % من السلع الاستهلاكية التي تحمل العلامة التجارية لـ«كارفور» في الشرق الأوسط يتم إنتاجها في الإمارات.