عبدالله بن طوق: «الاقتصاد» تدعم مبادرات وبرامج بناء الكوادر لتطوير العمل الإعلامي

اختتم نادي دبي للصحافة أعمال البرنامج التدريبي «صُنّاع المحتوى الاقتصادي»، الذي جاء تنظيمه بدعم من وزارة الاقتصاد، وبالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الإعلامية الكبرى من أصحاب الخبرة في مجال إنتاج المحتوى الاقتصادي، فيما استهدف البرنامج تدريب صُنّاع المحتوى والمواهب الإعلامية الشابة على الاتجاهات الإعلامية الحديثة للتغطية الاقتصادية، وإمدادهم بالمفاهيم الجديدة والمتطورة التي تعينهم على استيعاب المحتوى الاقتصادي في سياق المتغيرات العالمية السريعة على تنوّع تأثيراتها.

ويأتي برنامج صُنّاع المحتوى الاقتصادي ضمن المرحلة الأولى للبرنامج الأشمل «صُنّاع محتوى دبي» الذي أطلقه نادي دبي للصحافة في نوفمبر الماضي، في سياق المبادرات والبرامج التي دأب النادي على إطلاقها وتنظيمها سعياً للإسهام بدور ملموس في تطوير المشهد الإعلامي الإماراتي والعربي، والارتقاء بمضمونه ورسالته، في حين يواكب البرنامج المتغيرات في المجال الإعلامي عالمياً، في ظل تسيُّد المحتوى الرقمي الذي واكب التطور التكنولوجي السريع بما يستدعيه من إعداد كوادر إعلامية قادرة على التعامل مع البيئة الرقمية للتميز فيها، وتقديم محتوى يرقى إلى تطلعات المتلقّي.

وفي هذا السياق، أكد وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، أن «وزارة الاقتصاد ملتزمة بدعم كل المبادرات والبرامج التي تسهم في بناء قدرات الكوادر وتعزيز كفاءتها، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في تطوير منظومة العمل الإعلامي والاقتصادي»، موضّحاً أن برنامج «صُنّاع المحتوى الاقتصادي» يمثل نموذجاً مثالياً للشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الإعلامي لإعداد جيل جديد من الإعلاميين المتمكنين من فهم المتغيرات الاقتصادية العالمية، والتفاعل مع تطوراتها بما يخدم أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات.

وأضاف أن «تنمية الكفاءات الإعلامية الشابة القادرة على تقديم محتوى اقتصادي موضوعي وملهم تُعد عنصراً أساسياً لدعم مسيرة النمو الاقتصادي في الدولة، إذ يمثل الإعلام الاقتصادي أداة محورية في تعزيز الرؤى الوطنية، بما يسهم في نمو وازدهار الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى أن دعم البرنامج يأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز التكامل مع كل القطاعات لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» التي تسعى إلى ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية للابتكار والاقتصاد الجديد.

من جانبها، أعربت نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة، منى غانم المرّي، عن بالغ الشكر والتقدير لوزارة الاقتصاد لما قدمته من دعم وتعاون نموذجي وكم كبير من المعلومات، ما أسهم في إثراء البرنامج، وتأكيد تحقيق الغرض الذي أُطلق من أجله، سعياً إلى تمكين المشاركين من تقديم محتوى اقتصادي رفيع المستوى بمعايير مهنية، وعلى درجة كبيرة من الدقة، وبأسلوب يتسم بالسهولة التي تعين الجمهور من غير المتخصصين على تجاوز الصعوبة التي قد يصادفها البعض في استيعاب لغة الأرقام وما تحمله من رسائل.

وقالت: «إننا حريصون على إثراء معارف المواهب الشابة لإنتاج محتوى احترافي رفيع المستوى، تأكيداً لمكانة دبي مركزاً رئيساً لصناعة إعلام المستقبل، ففي ظل التحولات التي يشهدها العالم الرقمي أصبحت صناعة المحتوى، خصوصاً الاقتصادي منه، ضرورة استراتيجية، إذ لا يقتصر على نقل الأخبار والمعلومات، بل يمثّل أداة قوية لتحليل التوجهات الاقتصادية، وتقديم رؤى مبتكرة تسهم في التوجيه نحو فرص النمو، سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات، وقد اختار نادي دبي للصحافة أن تكون بداية برنامج (صُنّاع محتوى دبي) بالتركيز على المحتوى الاقتصادي، إيماناً بقيمته محركاً قادراً على الإسهام في تنمية المجتمعات ودعم الاقتصاد».

من جانبها، نوّهت مديرة نادي دبي للصحافة بالإنابة، مريم الملا، بالقيمة المضافة الكبيرة التي قدمتها وزارة الاقتصاد إلى البرنامج، من خلال نخبة من خبراء الوزارة الذين قادوا سلسلة من المحاضرات المهمة على مدار فترة التدريب التي ناهزت شهراً كاملاً، لمساعدة الحضور على الاقتراب من مفاهيم اقتصادية متخصصة، والوقوف على أهم المؤثرات في عالم الاقتصاد، والإلمام بكيفية إتقان التعامل مع معلوماته وإحصاءاته وأرقامه بأسلوب احترافي دقيق.

أثر إيجابي

أعرب المشاركون في برنامج «صُنّاع المحتوى الاقتصادي» عن تقديرهم للجهود المستمرة من قِبَل نادي دبي للصحافة، التي لم تنقطع منذ تأسيسه قبل 25 عاماً، سعياً لإحداث أثر إيجابي واضح في المشهد الإعلامي العربي، بما يتبناه النادي من مشروعات نوعية، وما يقوم به من خطوات هدفها تقديم قيمة مضافة حقيقية للإعلاميين، تساعدهم على الوصول إلى درجات جديدة من التميز في مجالات تخصصهم، من خلال تنوّع ما يقدمه من برامج ودورات تدريبية وندوات نقاشية على مدار العام.