ورشة تعريفية بمنصة الأنشطة الاقتصادية

نظمت وزارة الاقتصاد ورشة عمل بهدف تعريف الجهات الحكومية بمنصة الأنشطة الاقتصادية، التي تمثل بوابة رقمية لدعم التكامل الحكومي، ونافذة تتيح للجهات الحكومية الوصول إلى السجل الاقتصادي الوطني (نمو)، وذلك بحضور الوكيل المساعد لقطاع ريادة الأعمال والشؤون الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، عبدالعزيز النعيمي، ومشاركة 30 مسؤولاً من أعضاء لجنة الأنشطة الاقتصادية، ومديري التراخيص من مختلف السلطات المحلية والبلديات في الدولة، وتعد المنصة أداة تسهم في تصنيف الأنشطة الاقتصادية بشكل موحد على مستوى الدولة وفق معايير عالمية، وتوفر معلومات دقيقة عن القوانين والاشتراطات الخاصة بكل نشاط، بما يسهم في تبسيط الإجراءات.