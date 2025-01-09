شركات سفر: انخفاض أسعار تذاكر الطيران بنسب تفوق 47%

قال مسؤولو شركات سفر وسياحة إن أسعار تذاكر الطيران انخفضت بالنسبة لبعض الوجهات الرئيسة بنسب جاوزت 47% خلال الفترة الراهنة، بعد ارتفاعها بنسب تصل إلى 100% خلال نهاية العام ورأس السنة الميلادية، سواء إلى الإمارات أو إلى بعض الوجهات العربية أو الأجنبية الرئيسة.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن ذلك يرجع إلى انخفاض الطلب على السفر بعد انتهاء إجازة الفصل الدراسي الأول في الدولة، وانتهاء فترة الأعياد وعطلات رأس السنة.

وتوقعوا أن تستمر أسعار التذاكر في الانخفاض حتى منتصف مارس المقبل، بنسب تراوح بين 20 و30%، حسب الوجهة وتاريخ السفر، لتبدأ بعدها الأسعار في الارتفاع تزامناً مع إجازة عيد الفطر بنهاية مارس المقبل.

وتفصيلاً، قال المدير العام لشركة «الياسمين للسفر والسياحة»، صلاح خالد سالم، إن الفترة الراهنة تشهد انخفاضاً في أسعار تذاكر الطيران، بنسب تتجاوز 40% مقارنة بفترة نهاية العام ورأس السنة الميلادية، التي شهدت زيادات كبيرة في أسعار التذاكر وصلت إلى 100%، سواء إلى دولة الإمارات التي شهدت إقبالاً كبيراً على السفر إليها، أو إلى بعض الوجهات العربية أو الأجنبية الرئيسة.

وتوقع سالم أن تشهد أسعار التذاكر مزيداً من الانخفاضات خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء فترة الأعياد وإجازة الفصل الدراسي الأول وإجازات رأس السنة، مشيراً إلى أن بعض المسافرين لايزالون في إجازات داخل الإمارات، حيث سيسافرون إلى بلدانهم خلال الفترة المقبلة، كما أن بعض المقيمين لايزالون في إجازات خارج الدولة.

وأوضح سالم أن أسعار تذاكر الذهاب والعودة إلى إحدى الوجهات العربية الرئيسة، ارتفعت في بعض شركات الطيران، إلى ما يراوح بين 2300 و2400 درهم خلال رأس السنة، بينما انخفضت حالياً إلى ما يراوح بين 1200 و1300 درهم بنسبة تراجع تفوق 47%، لافتاً إلى أن الحجوزات المقبلة تشير إلى انخفاض الأسعار إلى 1050 درهماً تقريباً خلال الأيام المقبلة.

وأضاف أن أسعار تذاكر الذهاب والعودة إلى إحدى الوجهات الأوروبية الرئيسة، ارتفعت إلى 3500 درهم خلال الأعياد، في حين انخفضت حالياً إلى 2300 درهم تقريباً، بنسبة انخفاض فاقت 34%، متوقعاً أن تنخفض الأسعار أكثر خلال الفترة المقبلة.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة «نيرفانا القابضة»، علاء العلي، أن أسعار تذاكر السفر تشهد انخفاضاً بنسب تراوح بين 30% و40% في الفترة الراهنة مقارنة بفترة نهاية العام ورأس السنة الميلادية، التي شهدت ارتفاعات كبيرة في أسعار التذاكر وصلت إلى 100% لبعض الوجهات الرئيسة نظراً لوجود طلب كبير على السفر.

وأوضح العلي، أن الانخفاض الراهن يرجع إلى عودة الطلاب إلى المدارس بعد انتهاء إجازة الفصل الدراسي الأول، وانتهاء فترة العطلات والأعياد في عدد كبير من الدول، ما أدى إلى تراجع الطلب ودفع شركات طيران إلى طرح عروض تخفيضات ومزايا من أجل زيادة الطلب والتشجيع على السفر، مبيناً أن أسعار التذاكر ترتفع أو تنخفض وفقاً لمعادلة رئيسة، هي العرض والطلب.

وتوقع العلي أن تشهد الفترة المقبلة استمراراً في تراجع أسعار التذاكر إلى وجهات رئيسة عربية وأجنبية بنسب تراوح بين 20% و30% حسب الوجهة وتاريخ السفر تزامناً مع تراجع الطلب على السفر، لافتاً إلى أن الفترة الحالية، هي الأنسب للسفر في حال عدم وجود ارتباطات تحول دون السفر مثل الارتباط بالمدارس.

بدوره، قال مدير المبيعات في شركة «هابي لاين للسياحة والسفر»، طاهر عيسوي الشيخ، إن العودة إلى المدارس بعد انتهاء إجازة الفصل الدراسي الأول، وانتهاء فترة الأعياد والإجازات في عدد من البلدان، خفّضت الطلب على السفر، وبالتالي أدى ذلك إلى تراجع أسعار التذاكر بنسب تفوق 40%.

وبيّن أن أسعار تذاكر الذهاب والعودة من إحدى الوجهات العربية الرئيسة، انخفضت على إحدى شركات الطيران من 2500 درهم إلى 1400 درهم بتراجع نسبته 44%، كما انخفضت أسعار التذاكر على إحدى شركات الطيران الاقتصادي للوجهة نفسها من 1800 درهم إلى نحو 1000 درهم.

وأضاف أن أسعار تذاكر الذهاب والعودة من إحدى الوجهات الآسيوية التي تشهد إقبالاً كبيراً انخفضت من 1800 إلى 1200 درهم تقريباً بنسبة انخفاض بلغت 33%، فيما انخفضت أسعار التذاكر لوجهة آسيوية أخرى من 2200 إلى 1400 تقريباً بنسبة انخفاض 36%.

وتوقع الشيخ أن تستمر أسعار التذاكر في الانخفاض حتى منتصف مارس المقبل، أو منتصف شهر رمضان، لتبدأ بعدها الأسعار في الارتفاع تزامناً مع زيادة الطلب استعداداً لقدوم عيد الفطر، الذي تنشط فيه حركة السفر بشكل كبير.

. مديرو شركات سفر وسياحة توقعوا استمرار انخفاض الأسعار إلى قبيل عيد الفطر.