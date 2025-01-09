«داماك»: انتظرنا 4 أعوام لزيادة استثماراتنا في الولايات المتحدة

أعلنت شركة داماك العقارية في دبي أنها تعتزم تخصيص استثمارات قيمتها 20 مليار دولار، لتطوير مراكز بيانات في الولايات المتحدة، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، وشارك فيه رئيس مجلس إدارة «داماك»، حسين سجواني، أول من أمس، في وقت قال سجواني إن «داماك» انتظرت أربعة أعوام لزيادة استثماراتها في الولايات المتحدة إلى قيمة كبيرة.

وسيركز المشروع على تعزيز قطاعات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، فيما ستشمل المرحلة الأولى ولايات: تكساس، وأريزونا، وأوكلاهوما، ولويزيانا، وأوهايو، وإلينوي، وميشيغان، وإنديانا.

وتتطلع «داماك العقارية» إلى التوسع في السوق الأميركية منذ فترة كبيرة، حيث قال رئيس مجلس إدارتها، حسين سجواني، أثناء إعلانه عن الاستثمار إلى جانب ترامب، إن «داماك» انتظرت أربعة أعوام لزيادة استثماراتها في الولايات المتحدة إلى قيمة كبيرة.

وأضاف سجواني: «قد تزداد استثمارات الشركة في الولايات المتحدة إن كانت ظروف السوق مواتية».

وجاء الإعلان عن الاستثمار الجديد في ظل سعي ترامب لجذب استثمارات أجنبية إلى الولايات المتحدة من خلال تقديم امتيازات، مثل التصاريح السريعة لأولئك الذين يستثمرون مليار دولار أو أكثر، بهدف تعزيز الأعمال التجارية.

ولفتت «داماك العقارية»، في بيان سابق لها، إلى أنها تنفذ حالياً مشروعاً لإنشاء شقق خاصة في ولاية ميامي الأميركية، كما تدرس مزيداً من الفرص العقارية في الولايات المتحدة، كما سبق للشركة أن طورت ملعباً للغولف يحمل علامة ترامب التجارية في دبي.

وتسعى «داماك العقارية» إلى تطوير مشروعات بقدرة إجمالية تصل إلى 2 غيغاواط خلال السنوات الأربع المقبلة في الولايات المتحدة، مع إمكان مضاعفة استثماراتها، بحسب حجم الطلب والفرص في السوق، وفقاً لبيان سابق لها. وفي المرحلة الأولى ستعقد «داماك العقارية» اتفاقيات لمشاريع مشتركة، وتستحوذ على أراضٍ ومراكز بيانات قائمة بالفعل.

وفي جنوب شرق آسيا، كشفت «داماك العقارية»، الشهر الماضي، عن اعتزامها استثمار نحو ثلاثة مليارات دولار، لبناء مراكز بيانات في جنوب شرق آسيا، وذلك عبر شركتها التابعة «إيدجنيكس داتا سنترز» خلال ثلاث إلى خمس سنوات، مستهدفة في المقام الأول ماليزيا، وإندونيسيا، وتايلاند.

وفي السعودية، تستثمر «إيدجنيكس داتا سنترز» ما قيمته 600 مليون دولار في مراكز بيانات في كل من الرياض والدمام، فيما من المتوقع أن يبدأ تشغيلها العام الجاري. ووقعت الشركة مذكرة تفاهم مع «سلام»، و«سنتوريون»، و«إعمار المدينة الاقتصادية»، لتطوير مركز للبنية التحتية الرقمية في مدينة جدة السعودية.

وفي تركيا واليونان خصصت «إيدجنيكس داتا سنترز» 100 مليون دولار مع «شركة فودافون تركيا»، لتأسيس مركز بيانات بقدرة 6 ميغاواط في مدينة إزمير، ليبدأ تشغيله العام الجاري، إضافة إلى استثمار منفصل قدره 150 مليون دولار لإنشاء مركز بيانات في إسبرطة باليونان، ودخول سوق مراكز البيانات في إسبانيا عبر استثمار قيمته 400 مليون يورو، وبطاقة استيعابية تبلغ 40 ميغاواط في العاصمة مدريد.

وكانت «بلومبرغ» نقلت عن نائب الرئيس الأول للاستثمارات والاستحواذات لدى «داماك»، دانيش ناير، قوله إن «داماك» تخطط لاستثمار بين خمسة وسبعة مليارات دولار في أنحاء العالم خلال الأعوام القليلة المقبلة لتوسيع عملياتها، بهدف تلبية الطلب العالمي المتزايد على البنية التحتية الرقمية.

يذكر أن «داماك العقارية» شهدت منذ انطلاقتها عام 2002 نمواً واسعاً لتصبح واحدة من أبرز شركات تطوير العقارات الفاخرة في العالم، مع مجموعة مشروعات غطت مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، والشرق الأوسط، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

كما تملك مجموعة متنوعة من ناطحات السحب والمجتمعات السكنية، وسلمت حتى الآن نحو 47 ألف منزل بجودة عالية، مع نحو 33 ألف منزل قيد التنفيذ.