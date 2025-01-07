موانئ دبي العالمية تحقق إنجازاً قياسياً بمناولتها 100 مليون حاوية نمطية



حققت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" إنجازاً تاريخياً بتجاوزها أكثر من 100 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً في مناولة الحاويات على مستوى محفظتها العالمية منذ إنشائها، ما يُعد شاهداً على الاستثمارات الاستراتيجية وتطوير البنية التحتية التي تجاوزت قيمتها 11 مليار دولار أمريكي على مدى العِقد الماضي.

وبذلك تتصدر "دي بي ورلد" طليعة مشهد التجارة العالمية، ما يتيح لها دعم متعامليها في تنمية أعمالهم وتقديم حلول متكاملة على مستوى سلاسل التوريد.

وعلى مدى السنوات الـ 10 الماضية، سجلت الطاقة الاستيعابية لمجموعة "دي بي ورلد" نمواً بنسبة 33%، ويأتي هذا التطور مدفوعاً بالتوسعات ومشاريع التطوير والاستحواذ الجديدة، وقد دشّنت العقد الماضي بمناولة 75,6 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً في 2014، وواصلت الشركة استثماراتها في تطوير البنية التحتية لتلبية متطلبات سلاسل التوريد التي تتسم بالتطور على مستوى العالم.

وارتفعت الطاقة الاستيعابية الإجمالية لمناولة الحاويات بنسبة 5% في الأشهر الـ 12 الماضية ما رسّخ مكانة المجموعة ومكّنها من التوسّع في مجال سلاسل التوريد. وعلاوة على ذلك، عزّز هذا التوسّع حصة المجموعة في الموانئ التي بلغت 9,2% من سوق الحاويات العالمي، ما يعكس التزامها بالاستثمار في الأسواق التي تعمل بها، وتوفير طاقة استيعابية أكبر لمتعامليها وشركائها.

إنجاز بالغ الأهمية

وفي تعليق له على تلك الإنجازات، قال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "دي بي ورلد": "يعد مناولة ما يزيد عن 100 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، إنجازًا بالغ الأهمية على مسار رحلتنا التي بدأت منذ 45 عاماً، كما تعكس التزامنا بمواصلة الاستثمار لتوفير موانئ وبنية تحتية عالمية المستوى للخدمات اللوجستية، بهدف تسهيل تدفق الحركة التجارية. ونحن على ثقة من استمرار نمو سوق الحاويات خلال السنوات المقبلة وسنوكب هذا النمو بتعزيز قدراتنا على تقديم الخدمات له."

وأضاف بن سليّم: "بعقود من الخبرات في العمليات التشغيلية للقطاعات الأكثر ديناميكية في العالم، اكتسبنا فهماً عميقاً لكل جانب من جوانب سلاسل التوريد العالمية المعقدة، ما سمح لنا بتقديم حلول مخصصة بينما يركز الآخرون فقط على تخطي العقبات."

وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة "دروري" لاستشارات سلاسل التوريد، فمن المتوقع أن ينمو إجمالي حجم سوق مناولة الحاويات بنسبة 2,8% هذا العام. وتجمع "دي بي ورلد" بين مشاريع البنية التحتية وحلول النقل متعددة الوسائط والخدمات اللوجستية لربط الشركات بمتعامليها، حيث يجري العمل حالياً على إنشاء ميناءين جديدين كلياً في ندايان بالسنغال وتونا تكرا بالهند.

تدفق التجارة العالمية

وفي هذا الإطار قال تيمن مييستر، الرئيس التنفيذي لعمليات الموانئ والمحطات في "دي بي ورلد": "إن الوصول إلى مثل هذا الإنجاز المذهل يعد أمرًا مهم بالنسبة لنا، ولكن الأهم هو ما يمثله هذا الرقم فيما يخص تدفق التجارة العالمية وما تمكنّا من تحقيقه في الأسواق التي استثمرنا فيها. فعلى مدى السنوات العشرين الماضية، استثمرنا في موانئ ومحطات على مستوى العالم، وغالبًا ما جاءت هذه الاستثمارات في أسواق تجارية أقل تطورًا ولا تمتلك القدرات الكافية، حيث كان تأثيرنا الاجتماعي والاقتصادي كبيرًا. وكان أحد أبرز الإنجازات في عام 2024 هو استحواذنا على منشأة بدار السلام في تنزانيا، والتي لم تشهد أي أعمال تطوير منذ الخمسينيات، حيث كانت تطول أوقات انتظار السفن أحيانًا إلى أكثر من شهر. ونجحنا خلال الأشهر الستة الماضية في القضاء على هذه المشكلة تقريبًا ويبدو مستقبل التجارة في تنزانيا اليوم أكثر إشراقًا."

ويوافق هذا العام إحياء الذكرى السنوية للعديد من الإنجازات، مثل مرور 45 عاماً على افتتاح ميناء جبل علي و40 عاماً على تأسيس المنطقة الحرة بجبل علي، ما يعكس النمو السريع للشركة والتزامها بالابتكار في قطاع التجارة.