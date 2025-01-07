تعاون بين «العين الأهلية» و«مصر للتأمين» في التحول الرقمي

أعلنت شركة العين الأهلية للتأمين عن توقيع بروتوكول تعاون مع شركة مصر للتأمين، يهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي بين الشركتين، وتطوير منتجات التأمين وتبادل الخبرات العلمية، وتحسين مستوى التدريب وتبادل الخبرات بشتى أشكالها بما يصب في مصلحة الشركتين والانفتاح المعرفي ويسهم في مواجهة التطورات والتحديات في سوق التأمين.

وأفاد بيان، أمس، بأن هذا البروتوكول يعد خطوة مهمة للتعاون من أجل تحقيق تحول رقمي متكامل في صناعة التأمين، ما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين، وزيادة سرعة وكفاءة التعاملات.

كما يعد البروتوكول نافذة لمزيد من فرص التعاون مستقبلاً في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية، ويعزز من القدرة على التكيف مع التحديات المستقبلية.

وتم التوقيع على البروتوكول بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، المهندس حسن الخطيب، والرئيس التنفيذي لمجموعة البادي للتجارة والاستثمار ونائب رئيس مجلس إدارة شركة العين الأهلية للتأمين ورئيس لجنة الاستثمار بالشركة، خالد البادي، والرئيس التنفيذي لشركة العين الأهلية للتأمين، محمد مظهر حمادة.

وأكد الخطيب دعم الوزارة لهذه الخطوة الاستراتيجية المهمة التي تعكس رؤية مصر نحو تعزيز التكامل والتعاون العربي، حيث تسعى إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي في جميع القطاعات الاقتصادية وخاصة في قطاع مهم كقطاع التأمين من خلال شراكة فريدة بين شركتين عريقتين تتمتعان بخبرات متميزة.

وذكر أن هذه المبادرة تمثل خطوة محورية في طريق تحقيق التنمية المستدامة، وتحفيز الابتكار والتقدم التكنولوجي بما يعزز من مكانة المنطقة العربية في الاقتصاد الرقمي العالمي، وخطوة مهمة نحو مستقبل مستدام.

بدوره، قال البادي إن البروتوكول خطوة أولى نحو مزيد من الشراكات والتعاون، مثمناً التعاون مع شركة عريقة مثل (مصر للتأمين)، ومؤكداً أن هذه الشراكة ستسهم في تحقيق نتائج ملموسة على صعيد تقديم حلول تأمينية متميزة وأكثر مرونة وستتيح للشركتين الاستفادة من أحدث التطورات في مجال التأمين الرقمي، ما يسهم في رفع القدرة التنافسية للسوق العربية عالمياً.