19.2 ألف مبنى منجز في أبوظبي حتى سبتمبر 2024

حقق نشاط البناء في أبوظبي نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي 2024، إذ شهدت الإمارة إنجاز نحو 19 ألفاً و275 مبنى خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، شاملة الانتهاء من إنشاءات البناء الجديد، والتعديل، والإضافات في مناطق الإمارة كافة.

واستناداً إلى البيانات الرسمية الأولية الصادرة عن دائرة البلديات والنقل ومركز الإحصاء في أبوظبي، فقد توزعت المباني بواقع 17 ألفاً و394 مبنى جديداً في أبوظبي والعين والظفرة، فيما تم الانتهاء من إضافات في 733 مبنى خلال الفترة ذاتها، إلى جانب تعديل 1148 مبنى آخر، وبلغ إجمالي رخص البناء، خلال الأرباع الثلاثة الأولى 2024، نحو 6677 رخصة، منها 4732 رخصة بناء جديد، و1518 رخصة تعديل، و427 رخصة للإضافات.