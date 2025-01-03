عقاريون: «المؤشر الذكي» يوفر تقييمات دقيقة وشفافة للإيجارات

أكد عقاريون لـ«الإمارات اليوم» أن مؤشر الإيجارات الذكي الجديد، الذي أطلقته دائرة الأراضي والأملاك في دبي، يعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة والتوازن في سوق العقارات، نظراً لأنه يوفر تقييمات دقيقة وشفافة لأسعار الإيجارات، ما يعود بالنفع على المستأجرين والمالكين.

ووصفوا إطلاق المؤشر بأنه «إصلاحات جديدة» في السوق تزيد حالة النضج، وترفع ثقة المستثمرين بها، بما ينعكس إيجاباً على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارة.

وأوضحوا أن المؤشر يوفر للمستأجرين «التسعير العادل»، ويقدّم بيانات دقيقة ومحدّثة، ويضمن جذب مستأجرين مناسبين والحفاظ على استدامة العائدات، لافتين إلى أن المستأجر في البناية ذات الجودة الأقل لن يضطر إلى دفع قيمة إيجارية مثل التي يدفعها في بناية ذات خدمات عالية وموقع أفضل، وبالتالي فإن الجميع يرحب بالمؤشر الجديد للإيجارات.

وأكدوا أن المؤشر وفّر آلية حساب دقيقة تراعي جميع العوامل المؤثرة في القيمة الإيجارية، بما في ذلك حالة السوق العقارية، كما يمنح الملاك دافعاً في ما يخص الصيانة والخدمات، ومن يهمل هذا الجانب ينخفض تصنيفه، ولا يحصِّل العائد الإيجاري المطلوب.

عدالة وتوازن

وقالت الخبيرة العقارية مدير شركة «DXR»، أسماء موافقي، إن مؤشر الإيجارات الذكي الجديد يعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة والتوازن في سوق العقارات، إذ يهدف إلى توفير تقييمات دقيقة وشفافة لأسعار الإيجارات، ما يعود بالنفع على المستأجرين والمالكين.

وأضافت أن تأثير المؤشر في المستأجرين يتضمن التسعير العادل، إذ يسهم في ضبط أسعار الإيجارات لتكون متوافقة مع الواقع السوقي، ما يقلل المبالغة في الأسعار، ويضمن حصول المستأجرين على قيمة عادلة، مقابل ما يدفعونه.

وأشارت موافقي إلى شفافية المعلومات التي يوفرها المؤشر، حيث يقدّم بيانات دقيقة ومحدّثة، ما يساعد المستأجرين في اتخاذ قرارات مستنيرة عند اختيار العقارات.

وتابعت: «أما تأثير المؤشر في المالكين، فإنه يساعد في تحديد أسعار مناسبة للإيجارات، بما يتناسب مع خصائص المبنى والموقع، ويضمن جذب مستأجرين مناسبين، والحفاظ على استدامة العائدات، فضلاً عن تعزيز الثقة من خلال توفير تقييمات شفافة، ما يعزز الثقة بين المالك والمستأجر، ويسهم في استقرار العلاقة التعاقدية».

وذكرت موافقي أن المؤشر يعتمد على تصنيف المباني بناء على خصائصها، مثل الموقع والتجهيزات والعمر الافتراضي، ما يضمن تسعيراً عادلاً يتناسب مع قيمة العقار الفعلية، مبينة أن التصنيف يساعد في منع زيادات الإيجار التعسفية من قبل الملاك، ويعزز العدالة في التعاملات العقارية.

الزيادة والجودة

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة ملاك العقارية»، طارق رمضان، إن دائرة الأراضي والأملاك في دبي تعمل دائماً على تطوير خدماتها ومعاييرها، في سعيها لأن تصبح واحدة من أرقى أسواق العقارات في العالم.

وأضاف: «أسهم المؤشر الإيجاري سابقاً في ضبط ارتفاعات الإيجارات خلال أوقات النشاط العقاري المرتفع، لكن إذا نظرنا إلى الإيجارات في مناطق دبي المختلفة، فإننا نجد أن الإيجارات تتفاوت في كل منطقة، ومن مبنى إلى آخر، وذلك يعتمد على جودة المبنى والخدمات المتوافرة فيه والصيانة، وبالتالي أصبح من العدالة أن يتحول المؤشر من المنطقة إلى مستوى المبنى، لتكون الزيادة في الإيجارات مرتبطة بجودته، ما يحقق عدالة للمستأجرين».

وتابع: «في البناية ذات الجودة الأقل، لن يضطر المستأجر إلى دفع قيمة إيجارية مثل التي يدفعها في بناية ذات خدمات عالية وموقع أفضل، وبالتالي فإن الجميع يرحب بالمؤشر الجديد للإيجارات، إذ إنه خطوة جيدة في الطريق الصحيح».

حالة توازن

وفي السياق نفسه، قال رئيس شركة «دبليو كابيتال للوساطة العقارية»، وليد الزرعوني: «يساعد مؤشر الإيجارات الذكي على إيجاد حالة من التوازن بين مصالح المالك والمستأجر في السوق العقارية، كما يقلل النزاعات الإيجارية في السوق، ويعزز الشفافية والعدالة».

ورأى الزرعوني أن مثل هذه الإصلاحات الجديدة في السوق تزيد حالة النضج، وترفع ثقة المستثمرين بها، بما ينعكس إيجاباً على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارة، لافتاً إلى أن المؤشر هو نتاج التطور التكنولوجي في العصر الحالي، وتعظيم لدور تقنيات الذكاء الاصطناعي في قياس البيانات داخل السوق العقارية، وإصدار تقديرات صحيحة للإيجارات.

وبيّن الزرعوني أن المؤشر وفّر آلية حساب دقيقة تراعي جميع العوامل المؤثرة في القيمة الإيجارية، بما في ذلك حالة السوق العقارية، فضلاً عن أنه يتيح المرونة بفضل التحديث المستمر للمعايير لمواكبة المتغيرات في السوق، وضمان تلبية تطلعات الملاك والمستأجرين.

حافز للمُلاك

إلى ذلك، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «ستاندرد لإدارة العقارات»، عبدالكريم الملا، أن مؤشر الإيجارات الذكي الجديد يخدم طرفي العلاقة الإيجارية، ويعطي دافعاً للملاك في ما يخص الصيانة والتجديد والخدمات، لافتاً إلى أنه يتم التصنيف كـ«نجوم»، وبالتالي فإن من يهمل هذا الجانب ينخفض تصنيفه، ولا يحصِّل العائد الإيجاري المطلوب.

أما الرئيس التنفيذي لشركة «هاربور العقارية»، الدكتور مهند الوادية، فرأى أن مؤشر الإيجارات الذكي الجديد سيكون له تأثير إيجابي في سوق العقارات بدبي، وسيعزز ثقة المستثمرين والمستأجرين وجميع أطراف المعادلة العقارية، فضلاً عن سمعة دبي المعروفة بالريادة في القطاع العقاري عالمياً.

وأضاف الوادية: «سيساعد مؤشر الإيجارات الذكي الجديد بشكل كبير على تقييم وتثمين العقارات بحسب هذه المعايير الذكية في مؤشر الإيجارات، والذي سيسهم في تقييم العقارات، وهذه بداية جيدة لعام 2025، ما يساعد في الارتقاء بالقطاع العقاري».

احتساب الزيادة في الإيجارات

يتم احتساب الزيادة في الإيجارات، حسب مؤشر الإيجارات، وفقاً للآتي:

إذا كان الإيجار أقل بنسبة 11-20% من قيمة السوق فإن أقصى زيادة قد تصل إلى 5%، وإذا كان الإيجار أقل بنسبة 21-30% من قيمة السوق فإن أقصى زيادة قد تصل إلى 10%، وإذا كان الإيجار أقل بنسبة 31-40% من قيمة السوق فإن أقصى زيادة قد تصل إلى 15%.