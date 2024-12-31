طيران الإمارات تشغل رحلة إضافية إلى كولومبو

أعلنت طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، عن تشغيل رحلة إضافية بين كولومبو ودبي، اعتباراً من 2 يناير 2025، حيث ستسهم الرحلة الجديدة، في زيادة سعة المقاعد على هذا المسار بنسبة 30% وتدعم خطط سريلانكا لزيادة أعداد السياحة الوافدة بشكل كبير في عام 2025.

وستُشغل الرحلة الإضافية بمعدل ست مرات أسبوعياً حتى 31 مارس 2025، حيث ستقلع الرحلة رقم "ئي كيه 654" من مطار دبي الدولي في الساعة 10:05 (يومياً ما عدا الأربعاء) لتصل إلى مطار باندارانايكا الدولي في كولومبو في الساعة 16:00، فيما ستغادر رحلة العودة رقم "ئي كيه 655" مطار باندارانايكا الدولي في الساعة 22:05 لتصل إلى مطار دبي الدولي في الساعة 01:05 صباح اليوم التالي.

واعتباراً من 1 أبريل 2025، ستشغل طيران الإمارات رحلة أسبوعية سابعة أيام الأربعاء بوقت مغادرة معدّل، حيث ستقلع من دبي الساعة 13:20 لتصل إلى كولومبو الساعة 19:15، فيما ستقلع رحلة العودة من مطار باندارانايكا الساعة 22:05، لتصل دبي الساعة 00:55 من صباح اليوم التالي. (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لدبي وكولومبو).

وتستوعب الرحلة الإضافية ما يصل إلى 360 راكباً، وتنقسم إلى 8 أجنحة في الدرجة الأولى، و42 مقعداً في درجة الأعمال، و310 مقاعد في الدرجة السياحية، ما يوفر تجربة متميزة للعملاء مع تعزيز الراحة والخيارات من خلال جدول رحلات موسع. وتشغل طيران الإمارات حالياً رحلتين مباشرتين بين دبي وكولومبو ورحلة يومية ثالثة عبر ماليه.

شراكة استراتيجية طويل

وتتمتع طيران الإمارات بشراكة استراتيجية طويلة الأمد مع هيئة السياحة في سريلانكا، حيث يتعاون الطرفان في مبادرات وبرامج مصممة لتعزيز السياحة في سريلانكا من خلال عرض الوجهة للعملاء عبر شبكتها العالمية.

وأعلنت هيئة السياحة في سريلانكا مؤخراً عن رؤيتها لجذب المسافرين المهتمين بالبيئة من خلال تسليط الضوء على الموارد الطبيعية والثقافية الغنية في الجزيرة. وعلاوة على ذلك، ومن خلال زيادة القدرة الاستيعابية على خط دبي - كولومبو، ستساهم طيران الإمارات في تحقيق أهداف السياحة في البلاد المتمثلة في جذب 3 ملايين زائر بحلول عام 2025.

بدأت طيران الإمارات عملياتها إلى سريلانكا في أبريل 1986، ودعمت صناعتي السياحة والتصدير في البلاد بخدمات الركاب والبضائع. ونقلت الناقلة أكثر من 12 مليون مسافر من وإلى كولومبو منذ بدء العمليات. ومع الرحلات الأربع اليومية، ستوفر طيران الإمارات أكثر من 2800 مقعد يومياً من وإلى كولومبو وما يصل إلى 160 طناً من البضائع على نفس الرحلات.