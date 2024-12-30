اتفاقية تتيح تقديم «الراتب المبكّر» للفئات غير المشمولة بخدمات البنوك

أعلنت مجموعة الأنصاري للخدمات المالية، المدرجة في سوق دبي المالي، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «حالاً» المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية بالمنطقة، بهدف توفير حلول مالية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية للفئات غير المشمولة بالخدمات المصرفية التقليدية في دولة الإمارات، وذلك عبر تقديم خدمة «الراتب المبكر» Salary Advance، وخدمة «أرسل الآن، ادفع لاحقاً» (SNPL)، بما يمنح متعاملي المجموعة مرونة وسهولة أكبر في معاملاتهم المالية.

وأفاد بيان أمس بأن هذه الشراكة تجسد التزام الطرفين بإرساء منظومة مالية شاملة في الدولة عبر تعزيز الشمول المالي، وتقديم خدمات متطورة تركز على تمكين المتعاملين، حيث تعد إتاحة خدمة الراتب المبكر حلاً رائداً يتيح للأفراد إمكانية الحصول الفوري على جزء من أجورهم المكتسبة قبل يوم دفع رواتبهم، الأمر الذي يسهم في تشجيع المرونة المالية، ويقلل الاعتماد على خيارات الائتمان ذات الفائدة المرتفعة، بينما توفر خدمة «أرسل الآن، ادفع لاحقاً» للمتعاملين، القدرة على إرسال الأموال لذويهم وسدادها لاحقاً على دفعات، لتعزيز قدراتهم المالية.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية، محمد بيطار: «يعكس تعاوننا مع شركة (حالاً) رؤيتنا المشتركة لتعزيز الشمولية والاستقلال المالي. ومن خلال تقديم خدمات رائدة فيما يتعلق بالوصول للأجور المكتسبة، فإننا نسعى إلى تقديم حل عملي وأخلاقي لدعم رفاهية المتعاملين المالية، لا سيما أولئك الذين لديهم وصول محدود إلى الخدمات المصرفية التقليدية».

من جانبه، قال العضو المنتدب لـ«حالاً» في دول مجلس التعاون الخليجي، عمر رمضان: «نسعى، بالتعاون مع (الأنصاري للخدمات المالية)، إلى توفير خدمات مالية رائدة تمكن الأفراد من اتخاذ قرارات مالية مدروسة. ولا شك أن الجمع بين خبرتنا الطويلة في مجال التكنولوجيا المالية والإرث الذي تتمتع به (الأنصاري للخدمات المالية) في تقديم خدمات مالية مميزة وموثوقة، من شأنه أن يضمن تلبية هذه الحلول لاحتياجات الفئات التي لا تحظى بالخدمات المالية التقليدية ويضع معياراً جديداً للشمول والوصول المالي في المنطقة».

وتأتي هذه الشراكة بعد بضعة أشهر فقط من دخول شركة «حالاً» سوق الإمارات كجزء من خطة توسعها الإقليمي في دول مجلس التعاون الخليجي، فمنذ إطلاق خدماتها في أبريل 2024، تمكنت «حالاً» من جذب أكثر من 50 ألف مستخدم في السوق الإماراتية، وتطمح للوصول إلى 250 ألف متعامل بحلول عام 2025.

واوضحت «حالاً» أنه ومن خلال تقديم حلول مخصصة للقوى العاملة التي لا تحظى بالخدمات المالية التقليدية في الإمارات، فإنها توفر وصولاً فورياً وخالياً من المعاملات الورقية إلى الخدمات المالية، ما يسهم في تمكين الأفراد والشركات عبر حلول مالية مبتكرة، تخضع لرقابة مصرف الإمارات المركزي.