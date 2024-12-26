«أبوظبي للتنمية» يقدم 147 مليون درهم قرضاً للمالديف

أعلن صندوق أبوظبي للتنمية تقديم قرض إضافي بقيمة 147 مليون درهم، لاستكمال تمويل مشروع تطوير «مطار فيلانا الدولي» في جزر المالديف، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، من خلال تحسين مرافق المطار، وزيادة قدرته الاستيعابية، بما يتماشى مع النمو السنوي في أعداد المسافرين.

وأفاد الصندوق بأنه قدم في عام 2017 تمويلاً بقيمة 183.5 مليون درهم لحكومة المالديف، لدعم مشروع تطوير «مطار فيلانا الدولي»، الذي يُعتبر محوراً رئيساً في قطاع السياحة في البلاد، وإحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني في المالديف.

وقال المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، محمد سيف السويدي: «يأتي هذا التمويل في إطار الدور الريادي الذي يضطلع به صندوق أبوظبي للتنمية لدعم المشاريع التنموية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدول الشريكة».

وأضاف أن التمويل الذي قدمه الصندوق لاستكمال مشروع تطوير مطار فيلانا الدولي يسهم بشكل مباشر في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جزر المالديف.