حملة لتعزيز الأمن والسلامة في محطات الوقود

أعلنت اللجنة التوعوية الدائمة لتعزيز الأمن والسلامة في محطات الوقود، إطلاق الحملة الشتوية السنوية، التي تستمر من 23 ديسمبر الجاري إلى 23 يناير المقبل، وتستهدف الحملة توعية الجمهور بقواعد السلامة أثناء استخدام محطات الوقود، خصوصاً في موسم الإجازات والمخيمات الشتوية الذي يشهد إقبالاً كبيراً على المحطات البرية والبحرية.

وتتضمن الحملة تعزيز الوعي بالسلامة في المحطات البرية، من خلال منع التدخين داخل المحطات، وعدم ترك الأطفال من دون مراقبة أثناء التزود بالوقود، والالتزام بإرشادات تعبئة الوقود للدراجات النارية، لتجنّب التسربات والاحتراق.