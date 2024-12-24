109 شركات طيران في مطارَي «دبي» و«آل مكتوم» الدوليين

أظهرت بيانات لمؤسسة مطارات دبي أن عدد الناقلات الجوية التي تشغل رحلاتها في مطارَي دبي الدولي وآل مكتوم الدولي، وصل إلى 109 شركات طيران تشغّل رحلاتها إلى 246 وجهة دولية في 103 دول.

وبحسب البيانات، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد وصل عدد شركات الطيران في مطار دبي الدولي إلى 93 ناقلة جوية، وفي مطار آل مكتوم الدولي إلى 16 شركة.

وواصل مطار دبي الدولي تحقيق مكاسب قوية، مقارنة مع نظرائه من محاور النقل الجوي الأخرى، إذ تخطت السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية في المطار - الذي يعدّ أكبر محور للنقل الجوي في العالم - حاجز خمسة ملايين مقعد (10 ملايين مقعد في الاتجاهين) لثمانية أشهر خلال عام 2024، مسجلاً بذلك رقماً قياسياً هو الأعلى على الإطلاق، وفقاً لمؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وحقق مطار دبي أداء قوياً في الربع الثالث من العام الجاري، حيث استقبل 23.7 مليون مسافر، كما شهد الربع الثالث تنامياً في عدد الرحلات الجوية، إذ تجاوزت 111.3 ألف رحلة، ليصل إجمالي عدد الرحلات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 327.7 ألف رحلة، بزيادة نسبتها 6.4% على أساس سنوي، وحافظ «دبي الدولي» على مركزه كأكبر مطار في العالم، من حيث أعداد المسافرين الدوليين للعام الـ10 على التوالي خلال عام 2023، حيث عزّز مكاسبه العام الماضي ليصعد إلى المركز الثاني عالمياً، في إجمالي أعداد المسافرين الدوليين والمحليين معاً في عام 2023، وذلك للمرة الأولى في تاريخه.

. 23.7 مليون مسافر استقبلهم مطار دبي في 3 أشهر.