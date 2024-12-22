«كهرباء دبي» تحصل على تصنيف «خدمات رقمية متميزة عالمياً»

حققت هيئة كهرباء ومياه دبي نسبة 100% للمرة الثانية في شهادة المعيار العالمي لتجربة المتعاملين الرقمية، ما يؤكد ريادتها وتميزها على مستوى العالم، ونجاحها في استدامة إنجازاتها العالمية.

ووفق بيان صادر عنها أمس، حصلت الهيئة على تصنيف «خدمات رقمية متميزة عالمياً» تقديراً لأدائها الاستثنائي في مجال التحول الرقمي، وتوفير تجربة رقمية ذات قيمة مضافة للمتعاملين.

ويعد هذا الإنجاز الأول عالمياً ضمن المواصفة الجديدة للشهادة التي يقدمها «المعهد الدولي لتجربة المتعاملين - ICXI»، بالتعاون مع المعهد البريطاني للمعايير (BSI).

وشملت عملية التقييم القنوات والمنتجات الرقمية للهيئة ومراكز إسعاد المتعاملين التابعة للهيئة، والسياسات المتعلقة بالتحول الرقمي وإسعاد المتعاملين، وآلية قياس الأداء والنتائج، وتضمنت عملية التقييم زيارات ميدانية لمجموعة من مراكز الخدمة ومركز رعاية المتعاملين.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إنه «بفضل التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باتت الهيئة مثالاً يحتذى على مستوى العالم في النضج الرقمي، وتوظيف الابتكار وأحدث التقنيات والحلول لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز جودة الحياة وسعادة المعنيين».