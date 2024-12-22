%3.7 نسبة النمو المتوقعة لدول الخليج في 2024

توقّع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس بنسبة 3.7% في العام الجاري 2024، واستمرار النمو بوتيرة أعلى في عام 2025، ليصل إلى 4.5%، ثم يستقر النمو عند معدل 3.5% في عام 2026.

وأشار المركز إلى أن هذا النمو المتوقع خلال الأعوام (2024 و2025 و2026)، يأتي بسبب زيادة الإنتاج النفطي في دول المجلس، لاسيما أن تحالف (أوبك بلس) يقوم حالياً بتحرير حصص الإنتاج تدريجياً منذ النصف الثاني من العام الحالي 2024، خصوصاً مع اكتمال تطوير حقول الغاز الجديدة في المنطقة، إضافة إلى تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي في القطاعات المرتبطة بالنقل والسياحة ومشروعات البنية الأساسية.