"موانئ دبي العالمية" تصدر سندات زرقاء بـ100 مليون دولار

أصدرت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، باعتبارها مساهماً رئيسياً في الاقتصاد الأزرق المستدام، سندات زرقاء بقيمة 100 مليون دولار أميركي لتمويل مشاريع مستدامة تشمل النقل البحري والبنية التحتية للموانئ والتعامل مع التلوّث البحري، إضافة إلى المبادرات الإيجابية في مجال حماية البيئة والمياه.

وتتوقع "دي بي ورلد" من خلال هذا الإصدار، المساهمة في رأب الفجوة التمويلية الكبيرة لهدف الأمم المتحدة رقم 14 "الحياة تحت الماء" وهدف الأمم المتحدة رقم 6 "المياه النظيفة والصرف الصحي" وزيادة شفافية الإفصاح في استجابة رائدة لاهتمام المستثمرين المتزايد بالأصول الزرقاء.

ويعد الإصدار الجديد الأول من نوعه من فئة السندات الزرقاء من شركة من منطقة الشرق الأوسط، ما يعكس هدف مجموعة موانئ دبي العالمية المتمثل في قيادة قطاع الخدمات اللوجستية والمنطقة نحو مستقبل أكثر مرونة.

وتأتي هذه السندات في أعقاب نشر إطار التمويل المستدام للمجموعة مؤخراً، والذي يلتزم بالمعايير الدولية المختلفة، ويأخذ الإطار بعين الاعتبار المبادئ التوجيهية للتمويل الأزرق الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية و"سندات تمويل الاقتصاد الأزرق المستدام - دليل الممارس".

وتم تسعير السندات الزرقاء الأولى لمجموعة موانئ دبي العالمية لأجل 5 سنوات بفارق 99.6 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية وبعائد قدره 5.25%، ويمثل ذلك أقل فروق أسعار لموانئ دبي العالمية على الإطلاق في سوق السندات أو الصكوك، مما يؤكد جاذبية هذه الاصدار.

ويتوافق هذا الإصدار مع استراتيجية المحيطات، واستراتيجيات إزالة الكربون والمياه طويلة الأمد التي أطلقتها مؤخراً مجموعة موانئ دبي العالمية.

وتشمل استراتيجية المحيطات أربع ركائز أساسية، وتربط بين التجارة العالمية والاهتمام بالبيئة، وتدعم ريادة المجموعة وتوجهها نحو اقتصاد أزرق مستدام، إضافة إلى ازالة الحواجز أمام العمل المناخي الشامل للمحيطات، وتهدف إلى تعزيز اتفاق باريس للمناخ وأهداف إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوّع البيولوجي.

ممارسات الأعمال المستدامة

وأكد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية سلطان أحمد بن سليّم، أن هذه الخطوة تضع أساساً قوياً للسنوات القادمة مشيرا إلى أنهم يعملون بشكل متزايد في المناطق التي تتعرض فيها المحيطات للتلوّث، ويفقد فيها التنوّع البيولوجي على السواحل، وتصبح الموارد الحيوية مثل المياه أكثر ندرة، مما يشكل تهديداً كبيراً للطبيعة والبشر.

وأوضح أن هذا الاصدار هو المبادرة الثانية لمجموعة موانئ دبي العالمية في أسواق التمويل المستدام، مما يُبرز الالتزام بالاستدامة والنهج تجاه ممارسات الأعمال المستدامة.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة تي. رو برايس، روب شاربس ، إن هذه الصفقة المبتكرة ستعمل على استخدام رأس المال لتحقيق الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، "الحياة تحت الماء"، مع توفير فرصة لتحقيق عوائد استثمارية جذّابة، لافتا إلى أن الهدف 14 هو الأكثر احتياجاً للتمويل من بين جميع أهداف التنمية المستدامة.

وقال المدير العام والرئيس العالمي لأسواق رأس المال المستدام لمجموعة سيتي، فيليب براون، إن سيتي تدعم مجموعة موانئ دبي العالمية في ترتيب هذا الإصدار الافتتاحي المهم للسندات الزرقاء ضمن إطار التمويل المستدام المحدث والرائد، وتشمل المشاريع المؤهلة المدرجة ضمن محفظة السندات الزرقاء النقل البحري المستدام عبر دعم الأبحاث والتطوير وشراء أنواع الوقود والتقنيات البديلة للحد من انبعاثات الكربون وغيرها من مصادر التلوّث البحري في القطاع البحري، والتنمية المستدامة للموانئ، عبر تمويل عمليات تطوير البنية التحتية لتقليل التأثيرات البيئية والضوضاء وتلوّث الهواء، والحفاظ على النظام البيئي البحري واستعادته من خلال توسيع مشاريع الحلول القائمة على الطبيعة للحفاظ على النظم البيئية البحرية واستعادتها، والابتكارات لتعزيز التنوّع البيولوجي، والتلوّث البحري عن طريق مبادرات لمعالجة النفايات والتلوّث في البيئات الساحلية والبحرية، إضافة إلى تحسين نوعية المياه وضمان الوصول العادل إلى الموارد المائية.

وفي وقت سابق من هذا العام، نشرت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" تقريرها الافتتاحي حول "التأثير والتخصيص" في مجال الصكوك الخضراء، وهو تقرير الشفافية والمساءلة في مجالات الاستدامة.

ومن أصل 1.5 مليار دولار تم جمعها في عام 2023، تم تخصيص 1.17 مليار دولار للمشاريع الخضراء المؤهلة، وقد ساهمت المشاريع المموّلة من خلال الصكوك في تجنب أكثر من 177 مليون كيلوغرام من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتوفير 466,057 ميجا جول من الطاقة، وتوليد 866,686 كيلو وات في الساعة من الطاقة المتجددة.