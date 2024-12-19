«الإمارات لتدريب الطيارين» تخرّج 85 طياراً بينهم 67 مواطناً

احتفت أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين، أمس، بتخريج الدفعة الخامسة من الطيارين، التي ضمت 85 طياراً، من بينهم 67 مواطناً إماراتياً و18 طالباً دولياً، حيث يعد هذا العدد من الطيارين الخريجين الأعلى منذ تأسيس الأكاديمية.

وأقامت الأكاديمية حفلاً بهذه المناسبة، شهده سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وحشد من كبار الشخصيات، وفريق القيادة العليا لمجموعة الإمارات، والخريجون وعائلاتهم وأصدقائهم، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب في الأكاديمية.

وأعلنت الأكاديمية عن إطلاق دبلوم متقدم جديد في تدريب الطيارين المرخصين، بعد حصولها على اعتماد مركز المؤهلات الوطنية في دولة الإمارات كمزود تدريب معتمد.

وهنأ سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الخريجين، وقدم لهم الشهادات، وقال سموه: «تم إنشاء أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين على أساس رؤية واستراتيجية راسخة، وكانت رحلتها ملهمة»، مضيفاً سموه: «يجسد حصول الأكاديمية على اعتراف مركز المؤهلات الوطنية التزامنا واستثماراتنا الكبيرة في الأكاديمية لتلبية احتياجات المستقبل، حيث باتت أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين تلعب دوراً حيوياً في تدريب وتأهيل وتخريج الأجيال المقبلة من الطيارين، ليس فقط لتلبية احتياجات صناعة الطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإنما أيضاً لتلبية متطلبات صناعة الطيران العالمية، من خلال تخريج دفعات متتالية من الطيارين المؤهلين والموهوبين».

وتابع سموه: «نفخر اليوم بقيامنا بتدريب وتأهيل وتمكين الطيارين الشباب لقيادة مستقبل الطيران انطلاقاً من دبي، ونحن واثقون بأن خريجينا سيتركون بصمة مؤثرة في تشكيل مستقبل صناعة الطيران».

وبات 85 من الطيارين الخريجين الموهوبين الآن جاهزين لمواجهة التحديات التي تواجه صناعة الطيران، بعد سنوات من التدريبات المكثفة على الأرض وفي الأجواء.

وقامت أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين منذ تأسيسها بتأهيل 271 من خريجي المدارس الذين لا يملكون أي معرفة بالطيران، وتحويلهم إلى طيارين محترفين من الطراز العالمي.

وشهد حفل التخرج تكريم أربعة من الطيارين الخريجين لأدائهم الاستثنائي، وهم: حميد الحمادي، وعبدالله رئيسي، وأليساندرو مافوليني، وسارة شاه، كما تم تكريم عبدالله الكعبي لتميزه واجتهاده.

وقال نائب رئيس أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين، الكابتن عبدالله الحمادي: «لا نحتفي بتخريج دفعة جديدة من الطيارين فقط، وإنما أيضاً بتحقق الأحلام الجماعية للخريجين الشباب الذين قطعوا شوطاً طويلاً على المستويين الشخصي والمهني، وأثبتوا خلال سنوات من العمل الدؤوب الحافل بالتحديات والإنجازات جاهزيتهم التامة للطيران».

وأضاف: «سيكون الدبلوم المتقدم الجديد في تدريب الطيارين الذي ستوفره أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين متاحاً لجميع الخريجين، وسيوفر أساساً أكاديمياً قوياً للطيارين المحترفين في المستقبل، يتكامل مع المهارات العملية الاستثنائية التي طوروها خلال دراستهم».

وأشار إلى هذا الدبلوم الذي يضم 94 ساعة معتمدة، سيمهد الطريق أمام الخريجين للحصول على شهادات البكالوريوس والماجستير من أي جامعة.

113 أسبوعاً من التدريبات

أفادت أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين بأن كل طالب من خريجي دفعة 2024 أكمل نحو 113 أسبوعاً من التدريبات، شملت أكثر من 1100 ساعة من التدريب الأرضي، و270 ساعة من التدريب على الطيران.

وتقع الأكاديمية في منطقة دبي الجنوب، وهي تجمع بين أحدث تقنيات التعلم على الطيران، وأسطول حديث يضم 32 طائرة تدريب لتأهيل الطلاب وتدريبهم وتخريجهم طيارين محترفين.

أحمد بن سعيد:

. فخورون بتأهيل الطيارين الشباب لقيادة مستقبل الطيران انطلاقاً من دبي.