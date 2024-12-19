إدراج أول سند تمويل «قروض استدامة» بالعالم في «ناسداك دبي»

رحّبت بورصة «ناسداك دبي» بإدراج أول سند تمويل قروض مرتبطة بالاستدامة في العالم من بنك الإمارات دبي الوطني، بقيمة 500 مليون دولار، متوافقة تماماً مع إطار العمل الجديد للرابطة الدولية لأسواق رأس المال وجمعية سوق القروض.

وذكرت أن السندات مصنفة من وكالتَي «موديز» و«فيتش» عند (A2) و(A+) على التوالي، وتمتد لخمس سنوات بسعر فائدة ثابت بنسبة 5.141% على أن تُستحق في عام 2029.

ويأتي هذا الإصدار في إطار برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل الخاص ببنك الإمارات دبي الوطني، والبالغة قيمته 20 مليار دولار، تأكيداً لالتزام البنك بالاستدامة والابتكار في الأسواق المالية.

وبهذا الإصدار من بنك الإمارات دبي الوطني، ترتفع القيمة الإجمالية للسندات المدرجة من البنك في «ناسداك دبي» إلى 5.77 مليارات دولار، عبر تسع عمليات إدراج.

وقرع نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، هشام عبدالله القاسم، جرس افتتاح جلسة التداول في «ناسداك دبي»، إلى جانب الرئيس التنفيذي لـ«ناسداك دبي» وسوق دبي المالي، حامد علي.

وقال القاسم: «سعداء بإدراج أول سند تمويل قروض مرتبطة بالاستدامة في العالم يتوافق تماماً مع إطار العمل الجديد للرابطة الدولية لأسواق رأس المال وجمعية سوق القروض في بورصة (ناسداك دبي)».

من جانبه، قال علي: «نرحب بإدراج سند تمويل قروض مرتبطة بالاستدامة من بنك الإمارات دبي الوطني في (ناسداك دبي)، إذ تواصل البورصة دورها في دعم وتزويد الجهات المصدرة عبر توفير منصة للوصول إلى رأس المال لتمويل مبادرات ومشاريع الاستدامة».