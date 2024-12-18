«سبيس 42» توقّع عقداً بـ 18.7 مليار درهم مع حكومة الإمارات

وقّعت شركة «سبيس 42» الإماراتية، العاملة في مجال تكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عقداً بقيمة 18.7 مليار درهم مع حكومة دولة الإمارات، لتوفير خدمات الاتصالات الفضائية الحيوية والآمنة لمدة 17 عاماً أخرى تمتد من عام 2026 إلى 2043.

وذكرت الشركة، في بيان، أن هذا العقد يُعزز قوة مركزها المالي، حيث يشكل الأغلبية العظمى من الإيرادات المستقبلية المتعاقد عليها البالغة 26 مليار درهم.

وبموجب العقد، ستوفر «سبيس 42» خدمات اتصالات فضائية آمنة وموثوقة للحكومة الإماراتية، إضافة إلى الخدمات المدارة ذات الصلة من خلال القمرين الاصطناعيين الموجودين حالياً في المدار «الياه 1» و«الياه 2»، ومستقبلاً من خلال قمرين اصطناعيين جديدين متطورين، هما: «الياه 4» و«الياه 5»، المتوقع إطلاقهما في عامَي 2027 و2028 على التوالي.

كما يحل العقد محل اتفاقيتين حاليتين، هما اتفاقية خدمات الأقمار الاصطناعية «CSA»، واتفاقية تفويض الخدمات المُدارة «MSM»، علماً بأن هاتين الاتفاقيتين تنتهيان في نوفمبر وديسمبر 2026 على التوالي.

ويشمل العقد مجموعة من الخدمات المتصلة بالتشغيل والصيانة والإدارة التقنية لنظم الأقمار الاصطناعية الأرضية والمحطات الفرعية التي تتولى الشركة توفيرها للحكومة الإماراتية حالياً بموجب عقد منفصل.

وستتلقى «سبيس 42» بموجب العقد، 3.7 مليارات درهم، كدفعات مقدمة جديدة خلال فترة بناء القمرين الاصطناعيين «الياه 4» و«الياه 5»، حيث سيوفر القمران الاصطناعيان الجديدان خدمات الاتصالات الحكومية الآمنة لمنطقة جغرافية تشمل الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وآسيا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «الياه سات» للخدمات الفضائية التابعة لـ«سبيس 42»، علي الهاشمي: «نفخر بإبرام هذا العقد مع حكومة الإمارات، ما يؤكد الثقة المستمرة في حلول (سبيس 42)، ويدفعنا للمضي قدماً في تقديم حلول التكنولوجيا الفضائية لتلبية مختلف متطلبات الحكومة بكفاءة وأمان وموثوقية».

وأضاف: «ستوفر أقمارنا الاصطناعية الأحدث، (الياه 4) و(الياه 5)، قدرات جديدة لتعزيز تقنياتنا وخدماتنا».