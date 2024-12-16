سهم الإمارات دبي الوطني يسجل أعلى سعر منذ الإدراج

سجل سهم «بنك الإمارات دبي الوطني» خلال جلسة، اليوم، 21.85 درهما، محققا أعلى سعرا له منذ الإدراج.

وبعد ساعة ونصف من بدء التداول بسوق دبي، ارتفع السهم بنسبة 7% عند 21.20 درهما، وبتداولات تجاوزت 5 ملايين سهما.

وكانت النتائج المالية لبنك الإمارات دبي الوطني، أظهرت في وقت سابق، استقرار صافي الربح في الربع الثالث من العام الجاري، إذ قوبلت زيادة في صافي دخل الفائدة بارتفاع في مخصصات انخفاض القيمة والاستثمارات لدفع النمو مستقبلا.

وأظهرت البيانات أن صافي الربح في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2024 بلغ 5.2 مليار درهما (1.42 مليار دولارا) دون تغيير عن الفترة المقابلة من عام 2023.

وأعلن البنك، الذي تملك حكومة دبي الأغلبية فيه، ارتفاع صافي دخل الفائدة بنسبة 8% إلى 8.5 مليار درهم، بينما انخفض الدخل غير الممول 15% إلى 3 مليارات درهم.

وفي ذات الساعة من تعاملات اليوم، جاء ارتفاع سهم أكبر بنك في دبي من حيث الأصول مع القفزة التي سجلها سهم «إعمار العقارية» بالحد الأعلى إلى 11 درهماً وذلك بعد إعلان الشركة نيتها توزيع 100% من رأس المال بإجمالي 8.8 مليار درهم عن 2024، في إطار اعتماد سياسة جديدة للتوزيعات.

كما اخترق في ذات الساعة أيضا مؤشر سوق دبي المالي مستوى الـ 4981.88 نقطة للمرة الأولى منذ العام 2014، وقفز 3%.