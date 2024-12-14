أبوظبي وبكين تعقدان شراكة لتعزيز التعاون المالي

وقّع أبوظبي العالمي (ADGM)، مذكرة تفاهم مع مكتب خدمات شارع بكين المالي على هامش أسبوع أبوظبي المالي 2024. ومن المرتقب أن ترسّخ هذه الاتفاقية استراتيجية التزام الطرفين بتعزيز التعاون وتوطيد العلاقات، ولا سيما في مجالات التنمية الدولية والنهوض بالقطاع المالي، ومواصلة العمل على تطوير شارع بكين المالي وأبوظبي العالمي.

وسلط توقيع مذكرة التفاهم، الذي أُعلن عنه رسمياً من قِبَل سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الإمارات، تشانغ ييمينغ، الضوء على دور الإمارات مركزاً رئيساً للشركات الصينية في منطقة الشرق الأوسط، وعلى الاتجاه المتزايد للتعاون الثنائي.