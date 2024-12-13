جهاز الإمارات للمحاسبة يعزز التعاون مع نظرائه في اليونان

ترأس معالي حميد عبيد أبو شبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، زيارة عمل رسمية إلى جمهورية اليونان، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الرقابة ومكافحة الفساد بين البلدين.

وعقد معالي رئيس الجهاز في إطار الزيارة، اليوم، عدداً من الاجتماعات الوزارية الثنائية، حيث التقى سوتيريا نطوني، رئيس محكمة التدقيق الهيلينية اليونانية، وذلك بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات في مجال التدقيق والرقابة.

كما التقى معاليه، أليكسندرا روغكاكو، الرئيس المؤقت لهيئة الشفافية الوطنية في اليونان، وناقشا تعزيز التعاون المشترك في مجالات النزاهة ومكافحة الفساد بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية اليونان الصديقة.

ويحرص جهاز الإمارات للمحاسبة على تعزيز علاقاته مع الأجهزة المماثلة حول العالم، بما يسهم في تبادل الخبرات وترسيخ أفضل الممارسات في مجالي الرقابة والمحاسبة.

ووفق الجهاز، تأتي هذه الجهود في إطار الإستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تركز على تعزيز التنسيق والتعاون على المستويين الإقليمي والدولي.