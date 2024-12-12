بورصة عمّان و«إيداع» ينضمان إلى منصة «تبادل»

وقّع سوق أبوظبي للأوراق المالية اتفاقية مع بورصة عمّان ومركز إيداع الأوراق المالية الأردني، للانضمام إلى منصة «تبادل».

وأُقيم حفل التوقيع في أبوظبي، خلال مؤتمر جمعية الشرق الأوسط لعلاقات المستثمرين «ميرا» 2024.

وبناء على الاتفاقية تصبح بورصة عمّان ثامنة البورصات المشاركة في منصة «تبادل»، وذلك بعد انضمام سوق أرمينيا للأوراق المالية أخيراً إليها.

ويسهم انضمام بورصة عمّان ومركز إيداع الأوراق المالية الأردني إلى منصة «تبادل» في تعزيز فرص التداول والاستثمار عبر الحدود بين مختلف دول المنطقة، وتبسيط عمليات التداول، وتشجيع التواصل بين مختلف الأطراف.

وسيستفيد المستثمرون في البورصتين من إمكانية الوصول إلى مجموعة أوسع من الأوراق المالية، والمشاركة في عروض الاكتتاب العام الأوّلي، وبالتالي تواصل منصة تبادل ربط الأسواق وتعزيز النشاط في ما بينها، وتؤدي دورها كمنصة محورية للتكامل المالي والابتكار في منطقة الشرق الأوسط.

وكان سوق أبوظبي للأوراق المالية قد أطلق منصة تبادل في يوليو 2022، وتُعدّ أوّل مركز للتداول الرقمي في الشرق الأوسط، وهي قائمة على آلية الوصول المتبادل للأسواق، حيث تسهّل المنصة التداول عبر الحدود، وتربط ما بين الأسواق المالية الأعضاء، كما تمكّن شركات الوساطة من الوصول بسلاسة إلى الأسواق داخل شبكة تبادل في إطار الاتفاقيات المبرمة بين الأسواق، ما يوفّر المزيد من الفرص للمستثمرين للاستثمار عبر مختلف الأسواق.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، عبدالله سالم النعيمي: «يسرنا أن نرحب ببورصة عمّان ومركز إيداع الأوراق المالية الأردني، بوصفهما أحدث أعضاء منصة تبادل الرقمية، ويُعدّ انضمامهما إلى منصة تبادل خطوة مهمة نحو تعزيز تكامل الأسواق المالية في جميع أنحاء المنطقة، كما ستسهم هذه الشراكة في تقوية العلاقات بين دولة الإمارات والأردن، ما يوفر للمستثمرين مزيد من الفرص».