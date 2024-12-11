اتفاقية بين "رويال جت" و"إيرباص لطائرات رجال الأعمال"

أعلنت شركة "رويال جت"، ومقرها أبوظبي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "إيرباص لطائرات رجال الأعمال"، بهدف تعزيز أسطولها واستجابة للطلب المتزايد على الطائرات الخاصة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وذكرت "رويال جت" في بيان اليوم، أن الاتفاقية تتضمن شراء ثلاث طائرات جديدة من طراز "ACJ320neo" مع حقوق شراء ست طائرات إضافية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام "رويال جت" بتلبية احتياجات العملاء المتنامية وتوسيع نطاق خدماتها الفاخرة.

ووقع الاتفاقية خلال فعاليات الدورة الـ10 من معرض "ميبا 2024"، الرئيس التنفيذي لشركة "رويال جت"، شافيول سيد، ورئيس شركة "إيرباص لطائرات رجال الأعمال"، شادي سعادة.

وقال سيد، إن "سوق الطيران الخاص والطلب على الطائرات الخاصة يشهدان نموا متزايدا، وكجزء من التزامنا المستمر بتقديم أعلى معايير التميز في خدمة عملائنا، نواصل تعزيز خدماتنا وتوسيع نطاق عروضنا لتلبية احتياجات السوق المتطورة".

وأضاف: "نتطلع إلى إنجاز هذه الصفقة بأقرب وقت وتوفير تجربة سفر جديدة كلياً لعملائنا".

من جهته، قال سعادة: "من خلال هذه الاتفاقية المهمة لأول مرة لطراز (ACJ320neo)، ستنضم (رويال جت) إلى عائلة (إيرباص لطائرات رجال الأعمال)، ونفتخر ياختيار (رويال جت) لهذا الطراز كخطوة في مسيرتها نحو التوسع والنمو في قطاع الطيران الخاص الفاخر".

وأضاف: "تتميز طائرة (ACJ320neo) بتصميم داخلي فريد، ومستوى راحة استثنائي، وتقنيات متطورة، ما يتيح لشركة (رويال جت) تقديم تجارب سفر لا مثيل لها لعملائها، مع تقليل استهلاك الوقود إلى أدنى حد في فئتها".