خبراء: حجم التداول في العملات الرقمية بالإمارات يفوق الـ 50 مليار دولار

أكّد عدد من الخبراء في عالم العملات الرقمية، يشاركون في فعاليات «منتدى بتكوين الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2024»، أهمية «البتكوين» في العالم، لافتين إلى أن حجم التداول في العملات الرقمية بالدولة يفوق الـ50 مليار دولار، ويهدف المنتدى إلى تمكين الأفراد والشركات عبر أنحاء المنطقة، من تبني القدرات التحويلية لعملة «بتكوين».

وقال الرئيس التنفيذي لمركز البلوك تشين في أبوظبي، عبدالله الظاهري: إن «حجم التداول في العملات الرقمية بالدولة يفوق 50 مليار دولار»، مشيراً إلى أهمية مثل هذا المنتدى، الذي يُعدّ الأول من نوعه، ومنوهاً بأن عملة (البتكوين)، تساعد في تعدين العملات، وتسهيل المعاملات الشرائية في الدولة، خصوصاً في ظل أهمية موقعها في المنطقة.

وأضاف، أن مركز البلوك تشين، يتطلع مستقبلاً إلى الاستثمار أكثر في نطاق العملات الرقمية، واحتواء شركات العملات الرقمية في الدولة، مشيراً إلى إطلاق شركة استثمارية «إيثر» تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين، وذلك بالتعاون مع مركز البلوك تشين في أبوظبي وبرأسمال قدره 100 مليون دولار.

من جانبه، قال كبير مسؤولي الاستراتيجية في إحدى شركات العملات الرقمية في صربيا، الأمير فيليب كارادورزيفيتش: إن «(البتكوين) مهمة اليوم لأنها تمنح الأفراد السيادة المالية، وتُعدّ أفضل شكل من أشكال تقنية التوفير المالي التي سيحصل عليها العملاء على الإطلاق».

وأضاف أن «(البتكوين) تبعدنا عن النظام المالي التقليدي الذي يقلل من قيمة الوقت، وتسمح لنا بالانتقال إلى الخطوة المقبلة في تطور الحضارة من خلال العديد من المراحل التي تشمل التعدين، والطاقة، وحفظ القيمة، ووسائل التبادل».