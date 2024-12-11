«جمارك أبوظبي» تعلن خطتها الاستراتيجية «2024-2028»

أعلنت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، خطتها الاستراتيجية «2024-2028»، التي تنسجم مع استراتيجيات حكومة أبوظبي والتوجهات المستقبلية لدولة الإمارات، وتدعم رؤيتها في هيئة جمركية رائدة عالمياً من خلال العمل مع الشركاء لتسهيل التجارة المشروعة والآمنة باستخدام أحدث الابتكارات وتقنيات المستقبل الرقمية.

وترتكز الخطة على ستة أهداف رئيسة، تتمثل في تعزيز تجربة المتعامل لتكون إمارة أبوظبي الوجهة المفضلة للتجارة، وتعزيز تحصيل الإيرادات والإسهام في النمو الاقتصادي، وتعزيز القدرة التنافسية، والإسهام في أمن المجتمع عبر تعزيز الامتثال وإدارة المخاطر بفعالية وكفاءة، إضافة إلى ترسيخ ثقافة التميز عبر التحول الابتكاري والاستدامة، وبناء مستقبل العمل الجمركي من خلال إدارة المواهب المحترفة، وتوظيف قوة تكنولوجيا المستقبل في العمل الجمركي للوصول للريادة الرقمية.

وقال المدير العام لجمارك أبوظبي، راشد لاحج المنصوري، إن «الخطة الاستراتيجية 2024-2028، تأتي استكمالاً لمسيرة الإدارة نحو التطور المستدام لتكريس ريادتها على مستوى الهيئات الجمركية محلياً وعالمياً، والتي ترتكز على توظيف التقنيات الحديثة والمتطورة، لاسيما البلوك تشين والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتطبيق منظومة إدارة الحدود المنسقة، وتعزيز الشراكات والتعاون في تيسير التجارة والاستفادة من تحليل البيانات وتوليد الرؤى لرفع كفاءات العمليات الجمركية والخدمات المساندة، وتعزيز تجربة المتعاملين».

وأضاف أن «خريطة الطريق لجمارك أبوظبي للسنوات الخمس المقبلة تشمل تنفيذ 28 مشروعاً استراتيجياً».