أحمد بن سعيد: دبي تواصل ريادتها مركزاً للتميز في قطاع طيران الأعمال

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، أمس، معرض «ميبا 2024»، الذي يُقام في موقع معرض دبي للطيران، في مطار آل مكتوم الدولي في «دبي وورلد سنترال».

كما شهد المعرض زيارة سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، في اليوم الأول للمعرض. وجمع المعرض أبرز المساهمين في مجتمع طيران رجال الأعمال من أكثر من 95 دولة، مؤكداً مكانته منصة رائدة لطيران رجال الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث اجتمع العارضون والزوار لاستكشاف الموضوعات الرئيسة المتعلقة بالاستدامة وتقنيات طيران رجال الأعمال والاتجاهات المستقبلية التي ستُشكل هذه الصناعة.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، في تدوينة على موقع «إكس»، أمس: «سعدت اليوم بافتتاح الدورة العاشرة من معرض (ميبا) لطائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة، الذي يسلط الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه منطقتنا في دفع عجلة الابتكار وتعزيز الشراكات العالمية ورسم ملامح مستقبل صناعة الطيران، وفيما تواصل دبي ريادتها مركزاً للتميز في قطاع طيران الأعمال، يُشكّل معرض ميبا منصة تجمع رواد الصناعة وأصحاب الرؤى في هذا المجال، بما يعزز التزامنا بمستقبل هذا القطاع الحيوي».

من جهته، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ومؤسس اتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (ميبا)، علي أحمد النقبي: «تُشكل الدورة العاشرة من معرض (ميبا) لهذا العام علامة فارقة أخرى في التطور الملحوظ للطيران التجاري في المنطقة، وشهدنا في اليوم الأول الكشف عن تقنيات مبتكرة، وحلول جديدة، وإعلانات تسهم في دفع عجلة الصناعة إلى الأمام، ونفتخر بأن تكون دبي في قلب هذه المحادثات، ونتطلع إلى البناء على زخم اليوم في الأيام المقبلة، الأمر الذي يعزز من مكانة دبي مركزاً عالمياً لقطاع طيران رجال الأعمال».

واستعرض أكثر من 145 عارضاً محلياً وإقليمياً ودولياً أحدث طائرات وتقنيات وحلول طيران رجال الأعمال التي تدعم مسار النمو القوي لهذه الصناعة، وعرض المشاركون أكثر من 30 طائرة، ويُعد هذا واحداً من أبرز العروض الثابتة في تاريخ معرض ميبا، مع وجود أسماء رائدة مثل طائرات إيرباص كوربوريت جيتس، وبوينغ بيزنس جيتس، وبومباردير، وداسو للطيران، وإمبراير، وغلف ستريم، وتيكسترون، وغيرها.

من جانبه، أكد مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، محمد عبدالله لنجاوي، أهمية المشاركة في هذا الحدث العالمي، مشيراً إلى دوره في تعزيز مكانة الهيئة على الساحة العالمية. وقال لنجاوي: «تأتي مشاركتنا في معرض (ميبا) انسجاماً مع رؤية الهيئة لجعل دبي مطاراً للعالم، حيث نواصل جهودنا لتحقيق الريادة من خلال خلق الفرص لتعزيز الأمن والسلامة ودعم البنية التحتية لقطاع الطيران المدني».

وأضاف: «سنسلّط خلال المعرض الضوء على مجموعة من الخدمات المتميزة التي تقدمها الهيئة لدعم قطاع الطيران، والتي تجسّد التزامنا بتطبيق أعلى معايير الجودة والابتكار، وتعزيز دور دبي مركزاً عالمياً للطيران المدني. كما نهدف إلى إبراز جهود الهيئة المتواصلة في استشراف المستقبل وتقديم حلول مبتكرة تعزّز من كفاءة العمليات وتدعم استدامة قطاع الطيران، وبالتالي ترسيخ مكانة دبي وجهة رائدة في هذا القطاع على المستويين الإقليمي والعالمي».

وضمن مشاركتها، عرضت هيئة دبي للطيران المدني، أبرز خدماتها، إلى جانب تعريف الزوّار من الأفراد والشركات على آليات الحصول على هذه الخدمات، والتي تشمل: خدمة تصاريح الأنشطة التجارية لقطاع الطيران (طلب إصدار تصريح مزاولة نشاط يتعلق بقطاع الطيران)، وخدمة تصاريح هبوط الطائرات (طلب إصدار تصريح هبوط طائرة خاصة أو ركاب أو شحن)، وغيرها من الخدمات ذات الصلة.

من جانبه، قال مساعد المدير العام لشؤون سلامة الطيران في الهيئة العامة للطيران المدني، المهندس عقيل أحمد الزرعوني، إن «الهيئة تقدم العديد من الخدمات لقطاع الطيران الخاص ورجال الأعمال، بما في ذلك تسهيلات على المستوى التقني والعمليات والتشغيل»، لافتاً إلى أن الهيئة تحفز شركات الطيران الخاص لتسجيل طائرتها في الدولة، من خلال امتيازات مقدمة لها.

وبيّن أن ما يصل إلى نحو 40 طائرة خاصة مسجلة لدى الهيئة العامة للطيران، وهناك 10 شركات طيران خاص مرخصة، موضحاً أن الشركات الأجنبية التي تكون مسجلة في دولها، لا تحتاج إلى تسجيل في الإمارات، لكنها تحتاج لنوع من الترخيص لتشغيل رحلاتها.

وأشار إلى أن البنية التحتية القوية في الدولة، تساعد على نمو قطاع الطيران بشكل عام والطيران الخاص أيضاً، لافتاً إلى أن هذا القطاع في نمو مطّرد والأرقام في تزايد، فهناك تزايد في حركة طيران رجال الأعمال من داخل الدولة وخارجها، ونتوقع أن تزيد أرقام الطائرات خلال الفترة المقبلة.

تدشين حظيرة طائرات جديدة لشركة «كوملوكس»

بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، دشّن مشروع محمد بن راشد للطيران، رسمياً، حظيرة طائرات جديدة لشركة «كوملوكس» الرائدة عالمياً في الطيران الخاص والمعاملات وخدمات الإنجاز.

وتم الافتتاح خلال حفل حضره الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، خليفة الزفين، والمدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران، طحنون سيف، وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين.

وتمتد المنشأة الجديدة على مساحة تزيد على 20 ألف متر مربع، في موقع استراتيجي داخل منطقة صيانة الطائرات التابعة لمبنى الطيران الخاص في مطار آل مكتوم الدولي بدبي الجنوب، وتوفر خدمات شاملة تتضمن حظيرة مكيّفة بالكامل لتخزين الطائرات داخلياً، وموقفاً للطائرات، ومرافق مخصصة للمكاتب وورش العمل وغرف التخزين. كما تعتبر مركزاً للخدمة ومقراً إقليمياً للشركة، مع تقديم خدمات تجديد وتنظيف الطائرات وترقية المقصورة لضمان تجربة متكاملة.