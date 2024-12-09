«حصيان» ينتج 180 مليون غالون مياه يومياً   

تفقّد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، تقدم سير العمل في المرحلة الأولى من مشروع محطة تحلية مياه البحر باستخدام تقنية التناضح العكسي في مجمع حصيان، بقدرة إنتاجية 180 مليون غالون يومياً. واستمع الطاير إلى التقدم الحاصل في المشروع من مسؤولي «شركة حصيان للمياه أ»، والذي وصل إلى نحو 40.6%، حيث من المتوقع الانتهاء من المشروع في عام 2027. ويأتي المشروع في إطار استراتيجية كهرباء دبي لزيادة القدرة الإنتاجية لتحلية المياه في دبي. ويُعد هذا المشروع أكبر مشروع في العالم لإنتاج المياه بالاعتماد على تقنية التناضح العكسي لمياه البحر، وأول مشروع للهيئة بنظام المنتِج المستقل للمياه باستثمارات تبلغ ثلاثة مليارات و377 مليون درهم.