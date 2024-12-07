12.7 تريليون درهم التحويلات المالية بالإمارات في 8 أشهر

بلغت قيمة التحويلات المالية التي تمت عبر نظام المصرف المركزي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، 12.7 تريليون درهم، منها 8.039 تريليونات تحويلات بين البنوك، و4.808 تريليونات تحويلات بين العملاء. كما أودع الأفراد فوائض مالية في البنوك المحلية بقيمة 74 مليار درهم خلال الفترة نفسها، ليصل إجمالي رصيدهم بنهاية أغسطس الماضي إلى 727 مليار درهم، مقارنة مع 653 ملياراً نهاية العام الماضي بنمو نسبته 11.3%، وذلك بحسب بيانات صادرة أمس عن المصرف المركزي. وأظهرت البيانات أيضاً أن حصة الودائع الفردية من إجمالي الودائع المصرفية بلغت 26.5% بنهاية فترة الرصد. ومنذ عام 2020، تستقطب البنوك المحلية كميات كبيرة من ودائع الأفراد سواء كانوا مقيمين داخل الدولة أو من خارجها، بدعم من استقرار الدرهم وارتفاع الفائدة التي شهدت مستويات قياسية خلال السنوات الأربع الماضية. ووفقاً لبيانات «المركزي»، ازدادت أيضاً ودائع التوفير في البنوك خلال فترة الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري لتصل بنهاية أغسطس إلى 303.7 مليارات درهم، مقارنة مع 272.8 ملياراً، بنهاية ديسمبر الماضي بزيادة قيمتها 30.9 مليار درهم، وبنمو نسبته 11.3%. إلى ذلك، تجاوز رصيد المصرف المركزي من الذهب بنهاية أغسطس، 22 مليار درهم مقارنة مع 18 ملياراً بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة قيمتها أربعة مليارات درهم، وبنمو نسبته 22.2%.

وبلغ عدد الشيكات التي تمت مقاصتها باستخدام صورها الضوئية عبر نظام المقاصة التابع للمصرف المركزي، بنهاية أغسطس الماضي، 14.9 مليون شيك، بقيمة 873.7 مليار درهم، وذلك منذ بداية العام الجاري وحتى أغسطس الماضي، فيما سجلت قيمة السحوبات المالية من المصرف المركزي 136 مليار درهم قابلها إيداعات بقيمة 126 مليار درهم.