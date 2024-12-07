شركات في «Hub71» تجمع تمويلات بـ 7 مليارات درهم

قال الرئيس التنفيذي لمنظومة التكنولوجيا العالمية «Hub71»، أحمد علي علوان، إن «حجم تمويلات الشركات الناشئة العاملة ضمن المنظومة يبلغ أكثر من سبعة مليارات درهم»، مؤكداً نجاح الشركات في تحقيق إيرادات تتجاوز حاجز أربعة مليارات درهم.

وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش فعاليات النسخة الأولى من أسبوع أبوظبي للأعمال، الذي اختتمت أعماله أمس واستمرت ثلاثة أيام في مركز «أدنيك» أبوظبي، أن المنظومة تضم حالياً أكثر من 300 شركة ناشئة من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب 150 شراكة تسهم في مساعدة الشركات الناشئة لجذب المزيد من الاستثمارات والإيرادات وتوفير فرص نوعية تعزّز من نمو الشركات.