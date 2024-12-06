«زايد الدولي».. «أجمل مطار في العالم»

تُوّج مطار زايد الدولي بلقب «أجمل مطار في العالم» من جوائز «بري فرساي» للهندسة المعمارية والتصميم، تقديراً لتصميمه المعماري المتميز في فئة المطارات.

وتم الإعلان عن هذا التكريم خلال حفل أقيم بالمقر الرئيس لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) في باريس، ويتزامن هذا الفوز مع الذكرى السنوية الأولى لتشغيل المطار، واحتفالات عيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات.

وعلى مدار عام واحد فقط من بدء تشغيله، استطاع مطار زايد الدولي أن يحتل المركز الأول في هذه الفئة المرموقة، متفوقاً على منافسين عالميين، ليُرسي بذلك معياراً جديداً للتميز في مجال المطارات على مستوى العالم.

وتُبرز هذه الجائزة التصميم الرائد للمطار الذي يمزج بين التكنولوجيا الحديثة والإرث الثقافي الغني لدولة الإمارات، ويمتد التصميم على مساحة 742 ألف متر مربع، مع القدرة على استيعاب ما يصل إلى 11 ألف مسافر في الساعة، و79 طائرة في الوقت ذاته.

ويُضاعف هذا السعة السابقة للمطار، حيث أصبح بإمكانه إدارة ما يصل إلى 45 مليون مسافر سنوياً، مع خطط لإطلاق تسع نقاط لمراقبة الهوية البيومترية بحلول عام 2025، في إنجاز يعد الأول من نوعه على مستوى العالم.

وقالت العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي، إيلينا سورليني، بهذه المناسبة، إن مطار زايد الدولي يجسد رؤية الإمارات لمستقبل قطاع الطيران، حيث يتجلى الطموح والابتكار في تصميمه، والتزامه بتعزيز تجارب السفر عبر المطارات، مؤكدة أن الفوز بهذه الجائزة يعدّ مصدر فخر لمطارات أبوظبي.

ويتوج الفوز بهذا اللقب التقدير العالمي لمطار زايد الدولي على مدى الأشهر الـ12 الماضية، حيث أصبح المطار الأسرع نمواً في الشرق الأوسط من حيث السعة المقعدية، كما حقق درجة عالية من رضا العملاء، وفقاً لمعايير جودة خدمة المطارات المتميزة (ASQ)، من المجلس الدولي للمطارات (ACI).

وينضم مطار زايد الدولي إلى قائمة أفضل المطارات في العالم، فقد واصل تحقيق أرقام لافتة على صعيد حركة الركاب التي شهدت زيادة ثابتة ربع سنوية، حيث قدّم المطار خدمات لأكثر من 21 مليون مسافر حتى 30 سبتمبر.

ويجمع تصميم مطار زايد الدولي بين عناصر الثقافة الإماراتية والتكنولوجيا المتطورة، ليوفر مساحة رائعة وفعالة للمسافرين، كما يعدّ هذا الإنجاز دليلاً على تفاني ما يزيد على 25 ألف عضو من فريق عمل المطار الذين أسهموا في تطويره، وإطلاق عملياته التشغيلية.

يشار إلى أن الفوز بلقب «أجمل مطار في العالم» من جوائز «بري فرساي» المرموقة، سيعزز مكانة أبوظبي وجهة عالمية رائدة، ويؤكد التزام الإمارة بالابتكار والتميز في قطاع الطيران.