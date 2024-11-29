غرف دبي و«ستاندرد تشارترد» يعززان توسّع الشركات المحلية عالمياً

أبرمت غرف دبي مذكرة تفاهم مع «ستاندرد تشارترد» بهدف التعاون والعمل المشترك لتعزيز نمو الشركات المحلية، ودعم توسّع أعمالها في الأسواق العالمية الواعدة.

ويتعاون الجانبان، بموجب مذكرة التفاهم، في تقديم خدمات مصرفية متكاملة للشركات التي تستقطبها غرف دبي إلى الإمارة، إضافة إلى دعم القطاع الخاص بما يسهم في تعزيز القدرات التنافسية للنمو والتوسّع للشركات العاملة في الإمارة على مستوى الأسواق المحلية والدولية.

وسيقدّم «ستاندرد تشارترد» خدمات التمويل التجاري للشركات المحلية الراغبة في توسيع أعمالها في الأسواق العالمية، بالاعتماد على شبكة فروعه حول العالم، إضافة إلى تسهيل إجراءات فتح الحسابات المصرفية للشركات متعددة الجنسيات، وبدورها ستدعم غرف دبي، عملاء «ستاندرد تشارترد» حول العالم الراغبين في الاستثمار في دبي وتنمية أعمالهم انطلاقاً من الإمارة.

وتأتي مذكرة التفاهم مع «ستاندرد تشارترد» ضمن «برنامج الشراكات العالمية»، الذي يعزز جهود غرف دبي في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع أعمال الشركات المحلية في الأسواق الخارجية الواعدة، وذلك من خلال التعاون مع مزودي خدمات عالميين، عبر ثماني فئات تجارية، بما يتماشى مع أهداف مبادرة «دبي غلوبال» لمساعدة شركات دبي في استكشاف فرص تجارية جديدة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، إن «المذكرة تأتي في إطار جهود الغرف لترسيخ دور دبي المحوري على خارطة المال والأعمال العالمية، وذلك من خلال التوسع نحو الأسواق الخارجية الواعدة، بالتزامن مع استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارة».

من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لـ«ستاندرد تشارترد» في الإمارات والشرق الأوسط وباكستان، رولا أبومنة، إن: «هذه الشراكة تعكس التزام (ستاندرد تشارترد) بدعم رؤية دولة الإمارات لتسريع النمو والتنوّع الاقتصادي، مع الإسهام في أجندة دبي (D33) الطموحة، وذلك لتمكين المؤسسات والشركات في جميع أنحاء الدولة من التوسّع في أسواق عالمية جديدة وتحقيق نمو مستدام».