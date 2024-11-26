«طيران الإمارات» تتسلّم أولى طائرات «إيرباص A350»

احتفلت «طيران الإمارات»، أمس، بإنجاز مهم على صعيد أسطولها، مع تسلمها أول طائرة من طراز «إيرباص A350».

وأفادت الشركة، في بيان لها، بأن الطائرة التي تحمل ترخيص «A6-EXA» تعد أول طائرة من بين 65 طائرة من طراز «A350» سيتم تسليمها للناقلة على مدار السنوات القليلة المقبلة، وذلك في أول عملية تسليم نوع جديد من الطائرات ينضم إلى أسطول «طيران الإمارات» منذ عام 2008.

وبحسب «طيران الإمارات»، سيتم وضع اللمسات النهائية على الطائرة في المركز الهندسي لـ«طيران الإمارات»، قبل الكشف عنها رسمياً في فعالية خاصة في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وأكدت «طيران الإمارات» أن رحلة التسليم لأحدث عضو في أسطول «طيران الإمارات» كانت مدعومة بمزيج من وقود الطائرات ووقود الطيران المستدام (ساف)، وستدخل الطائرة الخدمة رسمياً في الثالث من يناير المقبل، في رحلتها إلى وجهتها الأولى إدنبرة، تليها ثماني وجهات أخرى في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا وأوروبا.