«سوني» تطلق كاميرا مدعومة بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة «سوني» الشرق الأوسط وإفريقيا إطلاق الكاميرا «Alpha 1 II» الجديدة، التي تمثل الجيل الثاني من الكاميرات الاحترافية من دون مرآة، والمدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأوضحت الشركة اليابانية أن الكاميرا الجديدة تأتي بمستشعر بدقة 50.1 ميغابكسل ومعالجة صور متقدمة، لتلبية احتياجات المصورين وصناع المحتوى المحترفين في مختلف المجالات، وتمتاز الكاميرا بسرعة تصوير تصل إلى 30 كادراً في الثانية دون انقطاع، مع خاصية التتبع التلقائي للتركيز والتعريض، إلى جانب الغالق المضاد للتشويه، الذي يضمن وضوح الصور حتى في أصعب ظروف الإضاءة.