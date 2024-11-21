صادرات الإمارات غير النفطية «إلى أعلى مستوى» بقيمة 123 مليار درهم خلال الربع الأول

سجّلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات نمواً بنسبة 11.5% خلال الربع الأول من العام الجاري، بقيمة تبلغ نحو 69.3 مليار درهم، لتصل إلى 670 مليار درهم، مقابل 600.7 مليار درهم خلال الربع نفسه من العام الماضي.

وأفاد المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في تقرير حديث، أصدره أمس، بأن الصادرات غير النفطية حققت زيادة كبيرة بلغت قيمتها 22.5 مليار درهم، بنسبة نمو 22.4%، لتصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق، مسجلة نحو 123 مليار درهم في الأشهر الثلاثة الأولى عام 2024، مقارنة مع 100.5 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما ارتفعت قيمة إعادة التصدير 1.6 مليار درهم، بنسبة نمو 1%، لتصل إلى 161 مليار درهم، مقابل 159.4 مليار درهم خلال الربع نفسه من عام 2023.

بدورها، ارتفعت قيمة الواردات 45.2 مليار درهم لتصل إلى 386 مليار درهم خلال الربع الأول 2024، مقابل 340.8 مليار درهم في الربع المماثل من العام الماضي.

وذكر المركز في تقريره أن تجارة الإمارات مع مجموعة الدول الآسيوية غير العربية جاءت في المرتبة الأولى بقيمة 288 مليار درهم، تلتها تجارة الإمارات مع دول منظمة المؤتمر الإسلامي، بقيمة 260 مليار درهم، ثم تجارة الإمارات مع دول الـ«إسكوا» بقيمة 152 مليار درهم تقريباً، ومن ثم تجارة الإمارات مع مجموعة الدول الأوروبية بقيمة 99.3 مليار درهم، تلتها مجموعة الدول العربية، باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي، بقيمة 68.2 مليار درهم، ثم مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 85.4 مليار درهم، وبعدها بقية الدول الأخرى.

وجاءت تجارة الإمارات من اللؤلؤ الطبيعي والمستنبت والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة بقيمة تبلغ نحو 225 مليار درهم، منها واردات بقيمة 125.6 مليار درهم، وصادرات غير نفطية بقيمة 68.5 مليار درهم، وإعادة تصدير بقيمة 30.8 مليار درهم.

وحول تجارة الإمارات غير النفطية مع أهم دول العالم، خلال الربع الأول من العام الجاري، ذكر المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن الصين جاءت في المرتبة الأولى، مستحوذة على نسبة 11.9% من إجمالي هذه التجارة، تلتها الهند بنسبة 8.2%، ثم العراق بنسبة 6%، ومن ثم السعودية بنسبة 5.7%، لتأتي بعدها الولايات المتحدة بنسبة 5.5%، ثم تركيا بنسبة 4.3%.

الصادرات إلى الدولة

أفاد المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بأنه بالنسبة لأهم الدول في ما يتعلق بإجمالي الصادرات إلى الإمارات - شاملة الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير خلال الربع الأول من عام 2024 - جاءت العراق أولاً بنسبة 12.7%، تلتها السعودية بنسبة 10.8%، ثم الهند بنسبة 9.2%.

تجارة الإمارات مع مجموعة الدول الآسيوية غير العربية جاءت في المرتبة الأولى بـ288 مليار درهم.

. 69.3 مليار درهم زيادة في التجارة الخارجية غير النفطية للدولة بنمو 11.5% في 3 أشهر.