«دراغون أويل» توقّع اتفاقيتين لدعم مشاريع الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة «دراغون أويل»، توقيع اتفاقيتين استراتيجيتين تدعمان رؤيتها في الابتكار والتحول الرقمي، وتعززان الكفاءة والاستدامة في قطاع الطاقة، وذلك على هامش فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2024».

ووقّع الرئيس التنفيذي لـ«دراغون أويل»، علي راشد الجروان، اتفاقية مع رئيس جامعة خليفة، الأستاذ الدكتور إبراهيم الحجري، لدعم مشاريع الذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى تحسين التنبؤ بالإنتاج، وتعميق فهم المكامن الجيولوجية، ما يعزز إدارة الموارد بشكل مستدام.

كما وقعت «دراغون أويل» اتفاقية مع شركة «شلمبرجير» لتطبيق أداة «ChatGPT» في تحسين كفاءة وأمان عمليات الحفر، وذلك من خلال رؤى مستخلصة من بيانات الحفر التاريخية التي تساعد على تطوير خطط تشغيلية متقدمة.

وكانت «دراغون أويل»، كشفت عن خططها للاستثمار في مجال الغاز الأزرق عبر برنامج طموح يرتكز على الابتكار، وإدارة المخاطر، وتقليل الكُلفة، مع الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عمليات الكشف عن البترول، وتحديد مواقع الحفر بدقة عالية، ما سيحقق نتائج باهرة في هذا المجال.

وقال الجروان: إن مشاركة «دراغون أويل» في أجندة العام الجاري لـ«أديبك 2024» تتماشى مع خطط وأهداف المعرض، المتمثلة في الانتقال بقطاع الطاقة من الوقود الأحفوري إلى الطاقات المتجددة خلال الـ30 سنة المقبلة.

يشار إلى أن «دراغون أويل» تُعدُّ من ضمن 60 شركة عالمية وقّعت على ميثاق عالمي لإزالة الكربون من صناعة النفط والغاز، خلال فعاليات مؤتمر الأطراف COP28، بهدف تحقيق استدامة الحياة البحرية، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في الاستكشاف والإنتاج.