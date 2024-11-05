منصور بن محمد يشهد افتتاح معرضي "جلفود للتصنيع" و"جلف هوست 2024"

قال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، في تدوينة عبر منصة "إكس": "شهدت اليوم افتتاح معرضي "جلفود للتصنيع" و"جلف هوست 2024" في مركز دبي التجاري العالمي، حيث تستمر فعالياتهما حتى 7 نوفمبر. يشهد المعرضان مشاركة أكثر من 3000 علامة تجارية تعرض من دبي أحدث المنتجات والحلول المبتكرة في مجالات صناعة الأغذية والمشروبات وخدمات الطعام، كما شهد الحدث تنظيم قمة تكنولوجيا الغذاء ... تواصل دبي لعب دور محوري في استضافة أهم الأحداث العالمية المتخصصة، والتي تجمع صناع القرار والمبتكرين من أجل المساهمة إيجابياً في ابتكار حلول مستقبلية تدفع آفاق التطوير في مختلف القطاعات".