«أمستيل»: 25% من مبيعات منتجات الإنشاءات تُخصص لقطاع الطاقة

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «أمستيل»، المهندس سعيد غمران الرميثي، إن «المجموعة شريك استراتيجي لتحول الطاقة في الإمارات، حيث تغطي منتجاتنا المشاريع التقليدية والمستدامة»، مؤكداً أن نسبة 25% من مبيعات منتجات الإنشاءات تذهب إلى قطاع الطاقة بأنواعها كافة.

وأضاف الرميثي، في تصريحات صحافية على هامش معرض ومؤتمر أديبك 2024، أمس بأبوظبي، أن «استراتيجيتنا تتماشي مع توجه الدولة لخفض الانبعاثات بشكل عام، ولدينا مشاريع نفتخر بالمشاركة فيها، مثل مشروع براكة النووي، ومشروع (بروج 4)، ولدينا تعاون مع أرامكو السعودية والعراق وفرنسا وبلجيكا وغيرها من الدول، حيث تصل منتجاتنا إلى 70 دولة حول العالم، ولدينا وكلاء في أغلب الدول».

وبيّن الرميثي، أن «نحو 65% من المنتجات تذهب إلى السوق المحلية، فيما تذهب النسبة المتبقية إلى التصدير»، لافتاً إلى أن «مستوى الانبعاثات في منتجاتنا أقل من متوسط الانبعاثات في دول العالم بنسبة 45%».

وأشار إلى أن مشروع إنتاج الحديد باستخدام الهيدروجين الأخضر، يُعدُّ مشروعاً تجريبياً بالتعاون مع «مصدر»، وحقق نتائج مناسبة جداً، ويُعدُّ بداية ستشهد مزيداً من التوسع المستقبلي، لافتاً إلى أن المجموعة لديها منتجات مبتكرة، منها ما يوفر استخدام الحديد في الإنشاءات، بنسبة تراوح بين 20% و25% بما يقلل من كُلفة البناء والنقل.

وأضاف: «إنتاج الحديد من الهيدروجين الأخضر مرتفع الكُلفة نوعاً ما، لكن مع الوقت وبالتعاون مع (مصدر) يتوقع أن تنخفض الكُلفة، بما يسمح بالتوسع في استخدامه».

وأشار إلى أن «سوق الإمارات واعدة، وبها زيادة كبيرة في الطلب، وعلى الرغم من المنافسة، فإن التركيز على الكفاءة التشغيلية والجودة، أعطى لنا ميزة أفضل ليس على المستوى المحلي فقط، وإنما على مستوى دول العالم».

وتابع أن نسبة التوطين في المجموعة يصل إلى 21%.