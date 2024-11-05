«دبي لصناعات الطيران» تؤجّر 4 طائرات جديدة لـ «هاينان إيرلاينز»

أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران المحدودة، أمس، توقيع اتفاقات تأجير لأربع طائرات جديدة من طراز «بوينغ 737-8» مع شركة «هاينان إيرلاينز»، مشيرة إلى أنه من المقرر تسليم الطائرات في الربع الرابع من العام المقبل، والربع الأول من عام 2026.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، فيروز تارابور: «يسعدنا أن نوقع هذه الاتفاقات مع (هاينان إيرلاينز)، في خطوة ستعزّز شراكتنا وعلاقاتنا المتينة التي تمتد لسنوات عدة، وإذ نقدّر ثقة الشركة بـ(دبي لصناعات الطيران)، فإننا نؤكد التزامنا بمواصلة تلبية الاحتياجات المتطورة لأسطولها». وأضاف: «انضمام الطائرات الجديدة سيدعم نمو شركة (هاينان إيرلاينز) وأهدافها التشغيلية، ونتطلع إلى رؤية التأثير الإيجابي الذي ستحققه هذه الطائرات على أسطولها الذي يشهد توسعاً مستمراً، كما نتطلع إلى المزيد من التعاون مع الشركة خلال السنوات المقبلة».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «هاينان إيرلاينز»، يو تشاوجيه، إن «انضمام طائرات (بوينغ) الجديدة إلى أسطولنا، هو استثمار في نمو الشركة، وشهادة على الشراكة القوية التي بنيناها خلال السنوات الماضية».

وأضاف: «تأتي إضافة الطائرات الجديدة لتسهم بشكل كبير في جهودنا لتحديث أسطولنا تماشياً مع سعينا إلى تقليل متوسط عمر طائراتنا، فنحن لا نعمل فقط على تعزيز كفاءتنا التشغيلية، بل أيضاً على تحسين استهلاك الوقود وخفض تكاليف الصيانة، وهي عوامل حاسمة في ظل التنافسية التي تشهدها سوق الطيران اليوم».